Tagestipp: «Looking for Venera» – Aus dem alten Leben ausbrechen «Looking for Venera» erzählt die Geschichte eines weiblichen Teenagers, der sein will wie seine neue Freundin Dorina, die all das ausstrahlt, was sie selbst nicht ist und nicht hat.

Foto: zvg

Für ihr Filmdebüt wollte die kosovarische Regisseurin Norika Sefa keine ausgebildeten Schauspielerinnen verpflichten. Stattdessen reiste sie durch ihr Heimatland, besuchte verschiedene Dörfer, sprach mit jungen Menschen über deren Leben. So stiess sie auf ihre zwei Hauptfiguren, in denen die Geschichte, die Sefa erzählen wollte, in gewisser Weise bereits lebt. In «Looking for Venera» geht es um einen weiblichen Teenager, der in einem kleinen Kaff in den Bergen lebt und sein will wie seine neue Freundin Dorina. Diese strahlt all das aus, was sie selbst nicht ist und nicht hat – vor allem, wenn es um Jungs geht. Die Möglichkeit, aus dem alten Leben auszubrechen, bleibt aber nicht ohne Konsequenzen. (xen)

