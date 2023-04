Berühmte Kunstpersönlichkeit – Berner Kunsthändler Eberhard W. Kornfeld verstorben Am 13. April ist der Auktionator und Kunstsammler Eberhard W. Kornfeld, Patron und Namensgeber der Galerie Kornfeld in seinem 100. Lebensjahr gestorben. Laura Waldorff

Eberhard W. Kornfeld hatte ein gutes Auge für Qualität. 65 Jahre lang war er als Auktionator aktiv Foto: Raphael Moser

Am Morgen des 13. April ist der Patron der international bekannten Kornfeld Galerie, Eberhard W. Kornfeld, in seinem 100. Lebensjahr zu Hause auf dem Landsitz Rothus in Ostermundigen verstorben, wie die Galerie Kornfeld am Freitag mitteilt.

Der gebürtige Basler Eberhard W. Kornfeld arbeitete während 65 Jahren als Auktionator, Galerist und Kunsthändler. 1945 begann er als Volontär in der Galerie und übernahm sie schliesslich 1951. Seitdem leitete er die Firma und war bis zuletzt aktiv am Geschäft beteiligt. In der Galerie Kornfeld hat er über 180 Ausstellungen veranstaltet.

