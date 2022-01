Nostalgieobjekt Ansichtskarte – Aufziehende Quellwolken im Postkartenwetter von Adelboden Zwei Adelbodner Familienbetriebe haben das Bild des Massentourismus in den Alpen spektakulär geprägt. Als Rivalen – die sich jetzt, in der Postkarten-Krise, wieder annähern. Michael Feller

Frisch verschneite Tannen, blauer Himmel, harte Kontraste: Eine idyllische Aufnahme aus Adelboden. Undatierter Steindruck, das Verfahren wurde 1935 bis 1956 angewendet. Foto: pd/Archiv Klopfenstein

Es ist Postkartenwetter in Adelboden. Vor den Läden an der Dorfstrasse stehen Ansichtskartenständer. Der Blick auf das Angebot an perfekten Winterbildern ist Gewohnheit. Die Postkarte hat unser Bild vom Urlaub geprägt. Heute mag das Instagram übernommen haben. Aber es gibt sie immer noch, die Postkarte. Sie hält sich hartnäckig. Ganz besonders in Adelboden.