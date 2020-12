Frutigen: ÖV wird günstiger – Aufwachen, einsteigen, abfahren Der Skibus Richtung Elsigen-Metsch ist ab dieser Saison für Übernachtungsgäste in Frutigen gratis.

Wer in Frutigen übernachtet, kann mit dem Skibus gratis ins Skigebiet Elsigen-Metsch fahren. Foto: PD

«Wer in Frutigen übernachtet, nutzt den Skibus Richtung Elsigen-Metsch ab dieser Saison kostenlos. Auch für andere Passagiere hat sich das winterliche Transportangebot deutlich verbessert», heisst es in einer Mitteilung von Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg. So sei der Skibus-Fahrplan ausgebaut worden: «Neu gibt es statt wie bisher zwei Kurse nun vier Fahrten – zwei am Morgen und zwei am Nachmittag.»

Auch für Gäste, die nicht in Frutigen übernachten würden, gebe es Verbesserungen. «Neu ersetzen Tageskarten die bisherigen Einzelbillette.» Diese Lösung sei nicht nur günstiger, sondern auch flexibler. «Weitergeführt wird dagegen die Skibus-Saisonkarte – ebenfalls mit leicht gesenkten Tarifen.»

pd/sgg