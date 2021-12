Ex-Gouverneur und Ex-Moderator – Aufstieg und Fall der Cuomo-Brüder Die Familie Cuomo ist eine der einflussreichsten in den USA. Schon Vater und Mutter waren berühmt. Jetzt sind die beiden Söhne gestrauchelt. Christian Zaschke aus New York

Ex-Gouverneur Andrew Cuomo (links) und sein Bruder, Ex-Moderator bei CNN, Chris Cuomo. Foto: Mike Groll und Evan Agostini (Keystone)

Es war abzusehen: Der US-Sender CNN hat in dieser Woche seinen prominenten Moderator Chris Cuomo suspendiert. Der Grund: Chris Cuomo hat neben seiner journalistischen Arbeit als Berater seines Bruders Andrew Cuomo gewirkt.

Kurzer Rückblick: Im Juni des vergangenen Jahres trat Andrew Cuomo, damals Gouverneur von New York, mal wieder in der Sendung seines Bruders auf. 21 Uhr, beste Sendezeit. Er wurde zu jener Zeit öfter zugeschaltet, und auch diesmal ging es darum, wie die Stadt mit der Pandemie fertig wird. Unter anderem ergab sich an diesem Abend folgender Dialog: «Natürlich liebe ich dich als Bruder, natürlich werde ich nie objektiv sein», sagte Chris Cuomo, damals 49 Jahre alt, zu seinem knapp 13 Jahre älteren Bruder, «und natürlich glaube ich, dass du der beste Politiker des Landes bist.»