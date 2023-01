20 Jahre nach Krawallnacht – Aufstieg und Fall der Berner Anti-WEF-Bewegung Anfang der Nullerjahre hatte die Kritik an der Globalisierung und dem WEF Hochkonjunktur. Dann trieben interne Konflikte die Bewegung auseinander. Wo steht sie heute? Quentin Schlapbach

Demonstranten benutzen in der Krawallnacht vom 25. Januar 2003 ein Baufahrzeug als Schutzschild gegen Gummischrot-Geschosse der Polizei. Foto: Keystone

Sonntagnachmittag in der Berner Reitschule. Während auf dem Vorplatz eine Handvoll Skater ihre Tricks einstudieren, haben sich im Innern des Tojo-Theaters rund 80 Personen versammelt. Im Publikum ist es still. Alle verfolgen gespannt, was auf der Bühne passiert.