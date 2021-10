FC Frutigen/FC Reichenbach – Aufstieg in die höchste Juniorenliga der Schweiz Die B-Junioren aus dem Kandertal stehen bereits als Herbstmeister fest.

Das erfolgreiche Junioren-Team: Hintere Reihe v. l.: Charly Hurni (Trainer), Marc Schmid, Nelio Flückiger, Levin Häfeli, Lèo Tuy, Tim Schmid, Yoann Donzé. Vordere Reihe v. l.: Joël Schmid, Jan Hurni, Björn Schmid, Juri Friedli, Jonas Elsener, Jona Frick, Lenny Steiner. Es fehlen: Jan Schmid (Trainer), Laurin Kocher, Lionel Schmid, Silas Bettschen, Sandro Teuscher und Kenzo Rüegg. Foto: PD

Die B-Junioren FC Frutigen/FC Reichenbach holen sich in der Promotionsgruppe bereits zwei Runden vor Schluss den Herbstmeistertitel und steigen in die höchste Juniorenliga der Schweiz (Youth League B) auf. Mit neun Siegen in neun Spielen und einem Torverhältnis von 51:9 waren die Spieler des Trainergespanns Charly Hurni und Jan Schmid bisher eine Klasse für sich.

Mit der Qualifikation für den Achtelfinal im Berner Cup hat das Team ein weiteres «heisses Eisen» im Feuer. Dort werden sie im Frühling auf den FC Goldstern treffen und alles daransetzen, auch diesen Titel zu holen.

pd/aka

