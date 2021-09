Nach dem Ironman in Thun – Aufräumen ohne Kopfschmerzen Die Thuner Premiere des Langdistanz-Triathlons Ironman ist Geschichte. Am Montag war Aufräumen angesagt, mit einem guten Gefühl. Stefan Kammermann

Am Tag nach der Thuner Ironman-Premiere ist im Lachenareal Aufräumen angesagt. Foto: Stefan Kammermann

Auf dem Lachenareal in Thun steuern am Montagvormittag Männer Hubstapler oder Lastwagen. Hunderte von Absperrgittern stapeln sich auf Paletten. Holzboxen, gefüllt mit unzähligen Materialen, 2138 orange Molankegel, 90 Triopane und viel anderes mehr werden verladen. Auf dem Fussballplatz daneben montieren Zivilschützer und Helfer Veloständer ab. Im Start- und Zielgelände des am Sonntag erstmals in Thun durchgeführten Ironman Switzerland herrscht Aufbruchstimmung.

«Stimmiger Sportanlass»

«Wir haben einen stimmigen Sportanlass erlebt», zieht Roman Gimmel (SVP), Gemeinderat und Präsident Thun-Thunersee Tourismus, am Tag danach Bilanz. Und: «Die Organisation hat bestens geklappt.» Nicht zuletzt dank der über 1500 Helferinnen und Helfer sei es möglich gewesen, den Anlass mit 1300 internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ohne Zwischenfälle zu bewältigen.