Knapper Sieg von Köniz – Aufholjagd der Tigers ohne Happy End Trotz einer starken Schlussphase verlieren die Unihockey Tigers Langnau das Derby gegen Floorball Köniz 4:5. Im zweiten Berner Duell in der NLA gewinnt Wiler-Ersigen in Thun 7:4. Adrian Lüpold

Goalie Jürg Siegenthaler stand bei der 4:5-Niederlage der Tigers Langnau gegen Floorball Köniz oft im Fokus. Foto: Manuel Zingg

Zum Abschluss der Hinrunde kam es in Biglen zum Derby zwischen den Unihockey Tigers Langnau und Floorball Köniz. Während bei den Emmentalern seit dem Re-Start nicht immer alles nach Wunsch lief, trumpften die Könizer in den letzten drei Wochen im grossen Stil auf und setzten sich in der Tabelle der NLA auf Rang 2 fest.

Entsprechend selbstbewusst starteten die Gäste auch in die Partie. Ab dem ersten Bully übernahmen sie die Initiative und drängten die Tigers in die Defensive. Die Emmentaler wehrten sich indes nicht schlecht und setzten selber Nadelstiche in der Offensive – das dominante Team blieb aber vorerst Köniz.

Der Druck der Gäste gipfelte nach 9 Minuten in einem Powerplay. Nicht weniger als sechs Chancen generierten sie in jener Überzahl, scheiterten aber reihenweise am stark reagierende Tigers-Goalie Jürg Siegenthaler, dem kurz nach Ablauf der Strafe bei einem Lattenschuss des Könizers Martin Kisugite auch noch das Glück hold war.

Jirebeck bricht Bann

Gegen Ende des ersten Drittels kontrollierten die Tigers das Spiel zusehends besser. Doch just in jener Phase schlug Simon Jirebeck mit dem 1:0 für die Gäste zu: Mit einem sehenswerten Abschluss veredelte der Schwede den engagierten Auftritt von Floorball Köniz im ersten Drittel.

Die Spieler von Floorball Köniz bejubeln einen Treffer. Foto: Manuel Zingg

Deutlich schneller kamen die Gäste im zweiten Spielabschnitt zum Jubeln. Ex-Tiger Manuel Engel bediente nach 93 Sekunden Manuel Maurer, der kaltblütig zum 2:0 einnetzte. Die Tigers liessen sich davon nicht irritieren und reagierten beherzt auf den zweiten Gegentreffer. Nun verstrickten sie die Könizer in mehr Zweikämpfe, wurden sicherer im Passspiel und erzeugten letztlich so viel Druck, dass Thomas Gfeller die Emmentaler in der 37. Minute mit dem Anschlusstor zum 1:2 belohnte.

Die Resultate Infos einblenden Nationalliga A. Männer. 11. Runde: Unihockey Tigers Langnau – Floorball Köniz 4:5. UHC Thun – Wiler-Ersigen 4:7. GC – Uster 7:4. Ad Astra Sarnen – Zug United 6:5 n.V. Chur Unihockey – Rychenberg Winterthur 5:7. Waldkirch St. Gallen – Alligator Malans 5:8. – Rangliste (je 11 Spiele). 1. GC 2,45 (Punktequotient). 2. Floorball Köniz 2,36. 3. Wiler-Ersigen 2,27. 4. Alligator Malans 2,18. 5. Zug United 1,72. 6. Rychenberg Winterthur 1,72. 7. Unihockey Tigers Langnau 1,45. 8. Chur Unihockey 1,18. 9. Waldkirch St. Gallen 1. 10. Uster 0,81. 11. UHC Thun 0,63. 12. Ad Astra Sarnen 0,18.

Im finalen Spielabschnitt schien die Partie schnell entschieden. Innerhalb von weniger als drei Minuten erhöhte Floorball Köniz dank Treffern von Tim Aebersold, Manuel Maurer (Penalty) und Pascal Michel auf 5:1. Doch erneut steckten die Tigers nicht auf und zeigten ihr grosses Kämpferherz.

Zuerst traf Thomas Gfeller (52.) mit seinem zweiten Tor zum 2:5. Und drei Minuten vor Ende der Partie stand es nach einem Doppelschlag der Emmentaler durch Anick Jakob und Lucas Schlegel plötzlich nur noch 4:5. In einer hektischen Schlussphase behielten die Könizer dann aber trotz Unterzahl die Nerven und schaukelten den knappen Sieg über die Runden.

Wiler siegt in Thun

Im zweiten Berner Derby des Wochenendes empfing der UHC Thun den Schweizer Rekordmeister Wiler-Ersigen und hielt über weite Strecken gut mit. In den ersten 11 Minuten gingen die frech aufspielenden Berner Oberländer gegen den grossen Favoriten sogar zweimal in Führung.

Nachdem das erste Drittel 2:2 geendet hatte, agierte Wiler-Ersigen im Mittelabschnitt eine Spur konzentrierter und zog mit drei Toren auf 5:2 davon. Im letzten Drittel verwalteten die Unteremmentaler ihren Vorsprung und beendeten die Hinrunde letztlich mit einem 7:4-Sieg.