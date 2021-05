Frauenteam Thun Berner-Oberland – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben Das Frauenteam Thun Berner-Oberland hat in der NLB den Anschluss an die Spitzengruppe verloren und dürfte den Aufstieg verpassen. Doch die Strukturen für eine erfolgreiche Zukunft stimmen. Adrian Lüpold

Die Thunerin Céline Batschelet (links) kommt gegen Flavia Laich von Rapperswil-Jona einen Schritt zu spät. Foto: Markus Grunder

Als der Meisterschaftsbetrieb in der Nationalliga B der Frauen Ende März nach der Corona-Pause wieder aufgenommen wurde, präsentierte sich die Ausgangslage für die Fussballerinnen des Frauenteams Thun Berner-Oberland vielversprechend. Die Equipe von Trainer Hugo Kostezer hatte sich im letzten Herbst mit starken Leistungen in eine hervorragende Position gebracht und lag in Tuchfühlung mit der Spitzengruppe. Nach einem erfolgreichen Re-Start erklommen die Oberländerinnen im April temporär sogar den Leaderthron und durften vom Aufstieg träumen.

Knappe vier Wochen später sieht die Welt für die junge Equipe indes nicht mehr ganz so rosig aus. Am letzten Samstag verloren die Thunerinnen auf dem Sportplatz Burgerweg gegen das zweitplatzierte Rapperswil-Jona 0:3. Nach der vierten Niederlage in Serie findet sich das Frauenteam, welches Teil des Fussballclubs Rot-Schwarz Thun ist, nur noch auf dem fünften Rang wieder. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze ist zudem auf sieben Punkte angewachsen, was die Promotion in die NLA bei nur noch vier ausstehenden Partien in weite Ferne rücken lässt.

Angekratztes Selbstvertrauen

«Realistisch gesehen wird es schwierig, den Anschluss nochmals zu schaffen», sagt Coach Kostezer. «Im Fussball ist aber viel möglich. Die Spitzenteams werden sich noch Punkte abnehmen, deshalb haben wir nach wie vor eine kleine Chance.» Der Fussballlehrer weiss aber zu gut, dass die Negativserie bei seiner Equipe zuletzt auch Spuren hinterlassen hat. «Bei den Frauen schwindet das Selbstvertrauen oft noch eine Spur schneller als im Männerfussball. Deshalb geht es für uns jetzt vor allem darum, im nächsten Spiel ein positives Resultat zu erzielen und so schnell wie möglich wieder in die Spur zu kommen.»

Thun-Trainer Hugo Kostezer. Foto: Markus Grunder

Vorwürfe macht Kostezer seinem Team trotz den zuletzt vier Niederlagen in der Meisterschaft keine. Im Gegenteil: «Wir zeigten zum Beispiel bei den beiden 0:1-Niederlagen gegen die Spitzenteams Aarau und Yverdon wirklich gute Leistungen, waren aber leider etwas zu wenig effizient und konnten unsere Chancen nicht nutzen.»

Talente werden gefördert

Trotz der kurzfristigen Baisse befindet sich der Verein auf dem richtigen Weg, scheinen die Strukturen für eine erfolgreiche Zukunft gegeben zu sein. So kommen in Thun bereits junge Fussballerinnen in den Genuss einer soliden Ausbildung. Der Club unterhält sowohl eine U-16-Equipe als auch ein zweites Team, das in der 2. Liga aktiv ist. Und die Talentförderung schreitet gut voran. Bereits jetzt stehen in Kostezers Equipe acht Spielerinnen mit den Jahrgängen 2003 und 2004.

«Grundsätzlich kann man mit der Entwicklung zufrieden sein», sagt der Trainer, der aber auch nicht verhehlt, dass das Frauenteam Thun Berner-Oberland lieber früher als später Unterschlupf in der höchsten Liga finden möchte. «Mittelfristig ist der Aufstieg sicher das Ziel», sagt Kostezer, dessen Vertrag als Cheftrainer bei den Thunerinnen auch für die nächste Saison gültig ist.

Die Thunerin Gianna Gerber (Mitte) sucht den Torabschluss. Foto: Markus Grunder

