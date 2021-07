Was geht? Die Ausgehtipps – Aufgepasst – hier spielt die Musik! Warum wird das Kornhaus plötzlich von Kunstschaffenden gekapert? Wann kann ich Live-Rap hören und wo Senioren beim Ausbruch beobachten? Unsere Tipps fürs Wochenende. Andrea Knecht , Mirjam Comtesse , Martin Burkhalter

Berner Rapnacht mit viel Berufserfahrung

Manillio, der tiefsinnige Texter, am Gurtenfestival 2019. Foto: Marco Raho

Nur sehr selten standen auf ein und demselben Festivalplakat die Namen Tommy Vercetti und Manillio neben Francine Jordi. Nun, das Summer in the City auf dem Bernexpo-Gelände macht es möglich. Seit Ende Juni läuft das Festival bereits mit Public Viewings, Open-Air-Filmen und eben auch einer ganzen Reihe von äusserst unterschiedlichen Konzerten. Dieser Donnerstag ist ganz dem lokalen Rap gewidmet. Das linke Gewissen des Schweizer Hip-Hop, Tommy Vercetti, und Manillio, einer der tiefsinnigeren Texter der heimischen Rapsszene, laden zum Doppelkonzert. Beide sind schon halbe Ewigkeiten im Geschäft und schaffen es mit ihren Werken immer weit nach vorne in die Hitparaden. Es wartet also eine geistreiche Rapnacht mit viel Berufserfahrung.

Donnerstag, 29.7., Bernexpo-Gelände, Manillio: 19.30 Uhr, Tommy Vercetti und Band, 21.15 Uhr.

Kunstschaffende kapern Kornhaus

Kunstschaffende statt Kunstwerke im Kornhaus. Foto: Franziska Rothenbuehler

Für einmal werden im Kornhaus nicht fertige Werke präsentiert, sondern Work in Progress: Vom 29. Juli bis zum 21. August 2021 übernimmt das Amt für Ermöglichung das Kornhausforum. In dieser Zeit arbeiten Kunstschaffende in den Ausstellungsräumen. Vor Ort sind Flurina Hack, Clemens Wild, Annie Aries und viele mehr. Das KSB Kulturmagazin berichtet eine Woche lang aus dem Kornhausforum und bekocht die Künstlerinnen und Künstler. Die HKB kreiert die «Zeitung der Zukunft» – ein Produkt, das ohne Computer hergestellt wird, sondern mit Stift und Papier. Martin Dahanukar und Simon Petermann künden jeweils mit Trompete und Posaune die Öffnung der Türen an – denn wer natürlich nicht fehlen soll, ist das Publikum, das Einblicke in das Schaffen der Künstlerinnen und Künstler erhält.

Übernahme Kornhaus: vom 29. Juli bis zum 21. August 2021. Die Arbeitsphasen und Prozesse sind jeweils Donnerstag und Samstag 18 bis 22 Uhr, Freitag 14 bis 22 Uhr zugänglich.

Infos: www.amt-fuer-ermoeglichung.ch

Musikerin statt Rapperin

Soukey ist eine der frischen Stimmen der Berner Hip-Hop-Szene. 18-jährig, selbstbewusst und aufgeweckt – so fällt Soukey auf. Auf Spotify sind derzeit vier Songs verfügbar. Ihre Musik: melancholischer Cloudrap, schwebende Klänge, viel Autotune. Im Interview mit dem «Bund» sagte Soukey, das Pandemie-Jahr habe ihr neue Horizonte eröffnet: Sie wolle sich von stilistischen Labels wie Rap und Hip-Hop lösen und sich künftig einfach als Musikerin verstehen. Man darf also gespannt bleiben. Am Donnerstag ist Soukey mit DJ Ka-Raba im Innenhof des Generationenhauses zu hören.

Soukey im Berner Generationenhaus: am Donnerstag, 29. Juli, von 20 Uhr bis 21 Uhr.

Infos: www.begh.ch

Der Has im Garten

Endo Anaconda, ebenfalls auf einer Gartenbühne, aber jener des Berner Bierhübeli, im Jahr 2020. Foto: Manuel Zingg

«Der Has ist definitiv noch nicht still», schreibt das Café Mokka in Grossbuchstaben auf seiner Website. Zum Glück! Endo Anaconda macht auf seiner Abschiedstour halt in Thun und verspricht, den Mokka-Garten mit der für ihn üblichen Portion Schalk, Ironie und Philosophie zu erfüllen. Wer Lust hat auf Existentialismus und Zerrissenheit, auf Anekdoten, schwankende Chansons und zarte Pianoballaden, ist am Stiller-Has-Konzert genau richtig.

Stiller Has spielt am Donnerstag, 29. Juli 2021, im Garten des Café Mokka in Thun. Türöffnung: 18 Uhr; Konzert: 20 Uhr.

Infos: www.mokka.ch

Vier Senioren auf der Flucht

Von der Altersresidenz ins Schlösschen nach Südfrankreich: «Der grosse Coup 2» im Schloss Jegenstorf. PD

Im Schloss Jegenstorf wird am 29. Juli gegaunert und gestritten. Im Rahmen der Schlossspiele ist das Stück «Der grosse Coup 2» zu sehen. Die Fortsetzung der ersten Geschichte rund um vier Senioren verspricht Spannung: Ueli, Martin, Peter und Fred ist die Flucht aus ihrer Altersresidenz gelungen. Nun kaufen sie sich mit gestohlenem Geld ein Schloss in Südfrankreich und geniessen dort einen luxuriösen Lebensabend. Doch die Sanierung der maroden Liegenschaft frisst fast das ganze Vermögen auf, und der fröhlichen Alters-WG droht das Aus.

Freilichttheater: «Der grosse Coup 2», 29. Juli 2021, 20 Uhr, Schloss Jegenstorf. Weitere Aufführungen bis am 19. September 2021.

Infos: www.schlossspiele-jegenstorf.ch

