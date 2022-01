78. Infernorennen in Mürren – Vernünftige Teufelsfahrer – und ein Südtiroler an der Spitze Erstmals seit 21 Jahren hat nicht ein Schweizer das legendäre Infernorennen gewonnen. Der Südtiroler Alexander Zöschg fuhr mit grossem Vorsprung zum Sieg. Bruno Petroni

Schussfahrt durch das Kanonenrohr. Im Hintergrund der Allmendhubel. Foto: Bruno Petroni

Mit diffuser Sicht und bedecktem Himmel haben die internationalen Rennfahrerinnen und Rennfahrern am Samstagmorgen am Schilthorn zu kämpfen. So kommt es nicht von ungefähr, dass das Favoritenfeld ordentlich aufgemischt wird: Ruedi Brawand, Sieger von 2020, und auch der zum engen Favoritenkreis gehörende ehemalige Weltcupfahrer und Lauberhornsieger des Jahres 2000, der Österreicher Josef Pepi Strobl, können Ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden und klassieren sich im Feld der 1482 Gestarteten als 10. und 15. Mit dem Juniorenweltmeister von 1983, dem Briten Graham Bell, geht ein weiterer Fahrer mit Weltcupvergangenheit ins Rennen. Mit einer knappen Minute Rückstand auf den Sieger und dem 140. Rang hat er mit dem Ausgang des Rennens allerdings nichts zu tun.

Frühmorgens vor dem Start auf dem Schilthorn: Die Teilnehmer erreichen mit der Gondelbahn den 2970 Meter hohen Berggipfel. Foto: Bruno Petroni

Der Gsteigwiler Adrian Feuz rettet die Ehren der Berner Oberländer als Zweitklassierter, gerade mal sechs Zehntelsekunden vor dem Dritten Mathias Reber (Diemtigen), und mit 10 Sekunden Rückstand auf den Sieger aus Meran, Alexander Zöschg. Dieser hat seit 2011 jedes Inferno-Rennen bestritten. Sein bisher bestes Resultat am Schilthorn war vor drei Jahren der vierte Rang. Mit dem Sieg des Italieners endet die Überlegenheit der Schweizer, die in den vergangenen 21 Jahren immer den Tagessieger feiern konnten.

Die Luzernerin Nicole Eiholzer-Bärtschi gewinnt das Rennen der Frauen mit einer Sekunde Vorsprung auf die Gstaaderin Tanya Hauswirth – es ist ihr fünfter Infernosieg. Sechs Sekunden hinter Tanya klassierte sich ihre zwei Jahre ältere Schwester Natalie auf dem dritten Platz.

Aufwärmen für die kühne Fahrt bei der Bergstation der Schilthornbahn auf «Piz Gloria». Foto: Bruno Petroni

Und auch 100 Höhenmeter weiter unten beim Kleinen Schilthorn, wo es zum Start geht. Foto: Bruno Petroni

Kein einziger Unfall

OK-Chef Christoph Egger zeigt sich glücklich und zufrieden über den Ausgang des Rennens; Gab es doch diesmal keinen einzigen Unfall. Das war in vergangenen Jahren jeweils noch ganz anders. Es war augenfällig, dass die verwegenen Infernohelden diesmal kontrollierter unterwegs waren. «Die kalte Nacht vor dem Rennen hat die vereisten Stellen wie das Kanonenrohr markant entschärft, und auch die in anderen Jahren entstehenden grossen Rippen oberhalb des Blattwang und bei den Wegen bildeten sich nicht – es hätte nicht besser sein können», so Egger. Und: «Den einzigen Zwischenfall verzeichneten wir mit einem Teilnehmer, der im Zanggersgraben einen Herzinfarkt erlitten hat. Er konnte mit dem Rettungshelikopter ins Inselspital geflogen werden und befindet sich in stabilem Zustand.»

Gstaader Schwestern auch in der Kombi

Die Superkombination gewinnt der Deutsche Björn Buhl vor Patrick Zürcher (Oey) und Kilian Burri (Bönigen). Die Damenkombination geht an die Schwestern Tanya und Natalie Hauswirth. Die zehnfache Kombinationssiegerin Judith Graf wird Dritte.

Die traditionelle Sportveranstaltung konnte unter Einhaltung der geltenden Covid-Schutzbestimmungen durchgeführt werden. An der unter freiem Himmel abgehaltenen Siegerehrung waren nur Inhaber eines Zertifikats zugelassen, und ab 22 Uhr war am Samstagabend Schluss mit Feierlichkeiten.

Die komplette Rangliste ist hier einzusehen.

Ex-Weltcupfahrer Josef «Pepi» Strobl: «Der Erfolgsdruck ist hier wesentlich kleiner als früher am Lauberhorn drüben.» Foto: Bruno Petroni

Und los gehts: «Pepi» Strobl, der in seiner Karriere sieben Weltcup-Abfahrten gewonnen hatte, startet zu seinem ersten Infernorennen. Foto: Bruno Petroni

Tanya Hauswirth bei der Höhenlücke: Die Gstaaderin klassiert sich in der Abfahrt der Frauen als Zweite und gewinnt die Superkombination. Foto: Bruno Petroni

Muss sich mit dem 10. Rang begnügen: Ruedi Brawand, der Sieger des 77. Infernorennens. Foto: Bruno Petroni

Der Gsteigwiler Adrian Feuz wird Zweiter und somit bester Schweizer. Foto: Bruno Petroni

Gefürchtet: Die schweisstreibende Gegensteigung im Wirzelwald. Foto: Bruno Petroni

Die Mutigen sind gefordert: Hier ausgangs Kanonenrohr, eingangs Blattwang. Foto: Bruno Petroni

Den Sturz knapp verhindert…. Foto: Bruno Petroni

….was nicht immer gelingt. Foto: Bruno Petroni

Im Angesicht der Jungfrau stürzen sich die Abfahrer in den Blattwang. Foto: Bruno Petroni

Die letzten Meter gehts nochmals bergauf: Das Ziel oberhalb der Winteregg. Foto: Bruno Petroni

Diese Fahrer des TV Fehraltdort machen nach dem Rennen am Streckenrand vor, wie man feiert. Foto: Bruno Petroni

Tagessieger Alexander Zöschg aus dem Südtirol wird von seinen Freunden auf deinem Schlitten zur Siegerehrung gefahren. Foto: Bruno Petroni

