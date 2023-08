Aufgefallen bei Maccabi - YB – Die Dopingkontrolle bereitet noch den grössten Ärger Ausgerechnet ein Sündenbock und ein Pechvogel gehören in Haifa zu den besten Bernern. Ein YB-Spieler erlebt zu später Stunde eine Unannehmlichkeit. Dominic Wuillemin aus Haifa

Fabian Rieder kann gegen Maccabi die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Erst ist Rieder tropfnass – dann hat er Mühe mit Wasserlassen

In Haifa ist es schon Viertel nach eins, aber der Arbeitstag von Fabian Rieder ist noch immer nicht zu Ende. Hinter ihm liegt eine Partie, in der er so geschwitzt habe wie wohl noch nie zuvor, sagt er. «Mein Trikot war tropfnass. Und meine Hosen auch.»