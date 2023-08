Aufgefallen am Unspunnen-Schwinget – Die Berner springen ins Eisbad – und hört der Schwingerkönig auf? Nach den Gängen «vergnügen» sich Staudenmann und Co. im zwei Grad kalten Wasser, und ein Leichtgewicht verliert erstmals: In Interlaken gab nicht nur Sieger Samuel Giger zu reden. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Wie weiter? Nach einem missratenen Fest wird Kilian Wenger gründlich über die Bücher gehen müssen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der Schwingerkönig ist bedient

55 Schwinger liegen vor ihm. Fünfundfünfzig! Nichts will Kilian Wenger an diesem verregneten Sonntag gelingen, schon nach zwei Gängen und der Niederlage gegen Armon Orlik sowie dem Gestellten gegen den weitgehend unbekannten Innerschweizer Samuel Schwyzer ist er an und für sich bloss noch prominenter Statist.