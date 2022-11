Honu Wassersport-Center Thun – «Aufgeben ist für uns kein Thema mehr» In der Nacht auf den 10. Oktober brannte das Holzgebäude des Honu Wassersport-Centers vollständig nieder. Daniel und Nicole Reinhart möchten dennoch einen Neustart wagen. Barbara Donski

Hofft, dass es nach dem verheerenden Brand seines Honu Wassersport-Centers irgendwie weitergeht: Besitzer Daniel Reinhart.

Foto: Patric Spahni

Daniel Reinhart steht dicht am Gitter, das den Brandplatz umgibt. Und blickt nachdenklich auf ein langes, verkohltes Gerippe am Boden. «Das war einmal unser 16 Meter langer Outrigger, ein Holzkanu, das vier Freunde in unzähligen Arbeitsstunden angefertigt haben.» Den Outrigger gibt es nicht mehr. Wie so viele andere Sportgeräte wurde er in der Nacht auf den 10. Oktober ein Raub der Flammen. Das Holzgebäude des Honu Wassersport-Centers, das Daniel Reinhart zusammen mit seiner Frau Nicole führte, brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Stichflammen und die Rauchwolke waren weitherum sichtbar. Und Reinharts weit weg. Eben gerade in Südsardinien angekommen, um zwei Wochen Ferien mit der einjährigen Tochter zu geniessen.