Aufflackern der Gewalt – Kongolesen wollen UNO-Blauhelme mit religiösen Riten vertreiben Über 100 Milizen säen Gewalt im Ostkongo. Mittendrin: die Truppen der Vereinten Nationen. Sie werden auch von der Regierung in Kinshasa für die Krise verantwortlich gemacht.

Die Millionenstadt Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist im Aufruhr. Bürger errichten Strassenblockaden, beschimpfen die Militärregierung der Provinz Nord Kivu, und Aktivisten rufen zum Generalstreik auf. Grund für den Volkszorn ist ein niedergeschlagener Protest gegen die UNO-Mission zur Stabilisierung der Demokratischen Republik Kongo (Monusco). Die Mission ist unbeliebt. Ein Grossteil der Bevölkerung im Ostkongo hält sie für nutzlos.

In der vergangenen Woche hatte eine Sekte angekündigt, die Monusco mit traditionellen Riten und Gebeten zu vertreiben. Das kongolesische Militär umzingelte den Tempel der Sekte, brannte ihn nieder und schoss auf die Menschen, bevor sie losmarschieren konnten. Mehr als 40 Demonstranten starben, Dutzende wurden schwer verletzt.

Der Innenminister und drei weitere Regierungsmitglieder eilten aus der 1500 Kilometer entfernten Hauptstadt Kinshasa herbei, um das Volk zu besänftigen. Zwei Offiziere wurden verhaftet und der Militärgouverneur nach Kinshasa einbestellt. Nur wenige Monate vor der geplanten Präsidenten- und Parlamentswahl im Dezember ist die Stimmung aufgeheizt, weil die Menschen unter der Willkür des Staates leiden und unter der Gewalt der mehr als 100 Milizen im Ostkongo.

Während der immer wiederkehrenden Demonstrationen gegen die Monusco werden sowohl Zivilisten als auch kongolesische Sicherheitskräfte und UNO-Soldaten gewalttätig. Die Regierung nimmt die Ausschreitungen zum Anlass, um einen beschleunigten Abzug der Monusco zu fordern und sich damit in der Bevölkerung beliebt zu machen. Der Abzug soll nach der Wahl im Dezember beginnen. Ebenfalls im Dezember entscheidet der UNO-Sicherheitsrat über das Mandat der Mission. Monusco-Chefin Bintou Keita kündigte bereits an, dass 2024 ein Jahr des Übergangs werde. Die Monusco werde Kompetenzen an kongolesische Institutionen übertragen.

«Das Verhältnis zwischen Staatspräsident Felix Tshisekedi und der Monusco ist zerrüttet», sagt Onesphore Sematumba, Analyst beim politischen Thinktank Crisis Group in Nairobi. Die Regierung sei erbost, weil die Blauhelmsoldaten nicht mit der kongolesischen Armee gegen die Miliz M23 kämpfen. Die M23 hält seit mehr als einem Jahr weite Teile der Provinz Nord Kivu besetzt und blockiert die Versorgungswege nach Goma. Monusco-Chefin Keita hatte erklärt, dass die UNO-Truppe der M23 nicht gewachsen sei. Die Miliz wird nach Erkenntnissen der UNO vom Nachbarland Ruanda ausgerüstet.

Die Monusco beschäftigt neben zivilem Personal 14’000 Soldaten, Offiziere und militärische Berater. Die meisten kommen aus Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Südafrika, Indonesien, Tansania, Marokko, Uruguay und Malawi. Mit einem Jahresbudget von 1,1 Milliarden Dollar ist sie eine der teuersten Friedensmissionen der Vereinten Nationen.

«Die Monusco ist gescheitert. Sie soll abhauen», sagt Menschenrechtsaktivist Stewart Muhindo von der Bürgerbewegung Kampf für den Wandel. Die Gewalt nehme zu, obwohl die UNO seit 24 Jahren im Land präsent ist. Milizen und Räuberbanden erpressen Wegezoll und finanzieren sich mit dem Schmuggel von Holzkohle, Agrarprodukten oder Bodenschätzen wie Gold, Kobalt oder Coltan. Die mafiösen Netzwerke arbeiten mit manchen Armeeangehörigen und Staatsangestellten zusammen. Sie gehen brutal gegen die Bevölkerung vor. Laut dem Kivu Security Tracker wurden im Ostkongo seit 2017 mehr als 22’359 Menschen Opfer von Vergewaltigung, Tötung, Kidnapping oder Plünderung. (Lesen Sie hier unsere Reportage aus einer Kobalt-Mine im Kongo.)

«Die UNO-Truppen kommen nicht, selbst wenn die Bevölkerung in ihrer Nähe angegriffen wird», kritisiert Aktivist Muhindo. Einige seiner Freunde sind bei solchen Übergriffen getötet worden. Human Rights Watch hat Fälle dokumentiert, wo Blauhelmsoldaten nicht eingegriffen haben. So wurde im Juni ein Flüchtlingslager in der Provinz Ituri überfallen, nur sechs Kilometer von der Monusco entfernt. 46 Menschen, darunter 23 Kinder, starben. Der Kommandant der UNO-Truppe erklärte gegenüber Human Rights Watch, man habe nicht ausrücken können, da ein Fahrzeug kaputt war.

Die Sprecherin der UNO-Mission in Kinshasa, Khadi Lo Ndeye, macht gegenüber dem «Tages-Anzeiger» auch die schlechte Infrastruktur im Kongo dafür verantwortlich, dass die Monusco nicht immer rechtzeitig zu Hilfe kommt: «Fünf Kilometer in so einem Gebiet entsprechen 100 Kilometern anderswo, weil die Soldaten zuerst den Weg freiräumen müssen», sagt Ndeye.

Für die Bevölkerung ist es schwer nachvollziehbar, dass die Soldaten der renommierten UNO an schlechten Pisten oder Fahrzeugpannen scheitern. «Wenn das so ist, ist es erst recht ein Beweis der Unfähigkeit und ein Grund mehr, dass sie gehen sollen», urteilt Aktivist Muhindo.

Veronika Weidringer sieht ein strukturelles Problem bei militärischen UNO-Einsätzen. Sie arbeitet seit 18 Jahren in verschiedenen Krisengebieten in führenden Positionen für zivile UNO-Missionen. Zehn Jahre lang war sie im Kongo. «Die Truppensteller-Länder wollen Tote in ihren Reihen vermeiden», sagt sie. Deshalb würden sie bei ihren Einsätzen Zurückhaltung üben und damit die Bevölkerung frustrieren. «Manchmal ist das selbst für UNO-Angestellte schwer verständlich», sagt die Friedensexpertin.

Analyst Sematumba geht davon aus, dass der UNO-Sicherheitsrat das Mandat für die Monusco im Dezember um ein Jahr verlängert, aber die Zahl der Soldaten reduziert. Ein Abzug müsse schrittweise erfolgen, warnt er. Denn die kongolesischen Sicherheitskräfte seien nicht ausreichend ausgebildet, um die Bevölkerung zu schützen.

Anders sieht das Aktivist Muhindo. Er wünscht, dass «alle Blauhelmsoldaten, die nicht kämpfen», sofort abziehen. Nur die 3000 UNO-Blauhelme der schnellen Eingreiftruppe sollten bleiben und reaktiviert werden. Die Truppe wurde 2013 geschaffen, als die M23 schon einmal Krieg im Ostkongo führte. Sie erhielt ein offensives Mandat, was damals ein Novum für die UNO war. Die Eingreiftruppe besiegte gemeinsam mit der kongolesischen Armee die M23. Es war einer jener seltenen Momente, in denen die Bevölkerung die Monusco schätzte.



