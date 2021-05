Autobahn ab Schönbühl gesperrt – Mehrere Unfälle mit neun beteiligten Fahrzeugen auf A1 Am Montagabend ereigneten sich auf der A1 bei Mattstetten mehrere Auffahrunfälle. Die Autobahn in Richtung Zürich ist gesperrt.

Am Montagabend gegen 17.20 Uhr kam es auf der Autobahn A1 zu mehreren Auffahrunfällen mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte erst ein Motorradlenker mit einem Auto. Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Auffahrunfall mit sechs involvierten Autos und einem Lastwagen. Zwei Autolenkerinnen wurden mit je einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die A1 in Richtung Zürich ist aktuell immer noch gesperrt, die Unfallarbeiten dauern an. Es kommt zu einem grossen Rückstau, der Zeitverlust beträgt laut TCS bis zu 30 Minuten. Auch in der Gegenrichtung kam es aufgrund von Gaffern zu langen Staus. Wie lange die Autobahn gesperrt bleibt, ist noch unklar.

PD/flo

