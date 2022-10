Unfall in Uetendorf – Auffahrkollision mit Folgeunfall – zwei Personen verletzt Bei einem Auffahrunfall von zwei Fahrzeugen wurden eine Autolenkerin leicht und ein 14-jähriger Mofalenker schwer verletzt. pkb

Bei einem Verkehrsunfall (Themenbild) waren zwei Fahrzeuge in eine Auffahrkollision verwickelt, bei der in der Folge ein 14-jähriger Mofalenker schwer verletzt wurde. Foto: Bruno Petroni

Am Montag, 17. Oktober, gegen 11.20 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich in Uetendorf ein Verkehrsunfall ereignet habe. Wie die Polizei schreibt, waren gemäss ersten Erkenntnissen zwei Autos hintereinander auf der Thunstrasse in Richtung Seftigen unterwegs, als es kurz vor der Verzweigung mit der Neumatte aus noch zu klärenden Gründen zur Auffahrkollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.