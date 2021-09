Von Kalifornien nach Hawaii - Aufbruch zur Ruderexpedition im Pazifik

Präsentation in Einigen – Aufbruch zur Ruderexpedition im Pazifik Über den Pazifik nach Hawaii rudern wollen zwei Männer und Frauen aus der Region und aus Zürich. In Einigen stellten sie sich, ihr Boot und ihr Projekt vor. Andreas Tschopp

Ansicht der sich neigenden Little Swiss Lady mit Crew auf dem Thunersee. Foto: PD

«Ich bin kein Abenteurer», betont Philipp Kessler, der in Thierachern wohnt, 55-jährig und als IT-Berater tätig ist. Als der erfahrene Läufer, der dem Organisationskomitee des Thuner Stadtlaufs angehört, unlängst einen Ruderer auf dem Thunersee dahingleiten sah, hat er sich gesagt: «Das ist es.»

Die Crew der Ocean’s 4 (blaue Shirts) mit Teamhelfern auf dem Ruderboot. Davor auf der Werft in Einigen Freunde und Unterstützer, die das Gefährt mit Hightech-Ausrüstung auch besichtigen konnten. Foto: Andreas Tschopp

So begann er vor drei Jahren mit der neuen Sportart, trat dem Ruderclub (RC) Thun bei und steht nun doch vor einem grossen Abenteuer: dem Great Pacific Race (GPR). Es handelt sich dabei um ein Ruderrennen für Zweier- oder Viererteams von der Monterey Bay in Kalifornien über 2400 nautische Meilen oder 4444 Kilometer durch den Pazifik nach Hawaii, das im Juni 2023 startet.

Team kürzlich ausgebildet

Diese Herausforderung meistern will Philipp Kessler mit drei Partnern: Denise Lützelschwab (41) und Astrid Schmid (49), beide aus Thun, sowie Robert Jaeggi (53) aus Nürensdorf ZH. Zusammen kamen die vier vor gut drei Monaten auf spezielle Weise. Wie Philipp Kessler erklärt, vernahm man beim RC Thun, dass beim Seeclub, dem die anderen drei angehören, noch ein Ruderer gesucht werde für eine grössere Regatta.

Am Offiziersball kennen gelernt haben sich Denise und Astrid, die wiederum Robert kennt von der Swisscoy und sportlichen Aktivitäten, die sie zuvor gemeinsamen unternommen hatten. So begleitete der Zürcher, der das Meer als «sein Element», bezeichnet, Astrid Schmid, als diese mit drei weiteren Frauen im Boot 2019 die Atlantic Challenge bestritt (wir berichteten). In 45 Tagen, zwei Stunden und 18 Minuten gelangten die Swiss Ocean Dancers damals von der Kanareninsel La Gomera nach Antigua in der Karibik.

Zwei haben Erfahrung

Diese Grenzerfahrung bringt die 49-Jährige ein in die neue Unternehmung, deren Initiantin Astrid denn auch ist. Unterwegs sein wird das Team, das sich «Ocean’s 4» nennt und mit zehn weiteren Crews bereits fest angemeldet ist für das GPR, mit der Little Swiss Lady. Das gut 9 Meter lange und 1,9 Meter breite Boot aus Aluminium mit Aufbau aus Carbon – aus der Kohlenstofffaser sind auch die Ruder – wurde vom Holländer Mark Slats, der die Atlantic Challenge solo und zu zweit jeweils in Rekordzeit meisterte, entwickelt und gebaut.

Auf einem Tieflader wurde das Gefährt, das mit Besatzung und Zuladung 1,2 Tonnen wiegen wird beim Start, an den Thunersee verfrachtet, zur Hächler Bootbau AG. Die Werft in Einigen wird als Basis dienen bei den Vorbereitungen zur grossen Ruderexpedition.

24-Stunden-Test im November

Addiert haben die vier in diesem Jahr bereits über 2500 Kilometer gerudert, meist individuell im Club. Am 23. Oktober wird das Schiff auf dem Aarefeldplatz in Thun präsentiert von der Crew, die am 5./6. November auf dem Thunersee ihr erstes 24-Stunden-Training absolvieren wird. Denn um ans Ziel zu gelangen, muss die Little Swiss Lady auf dem Pazifik rund um die Uhr mit Muskelkraft angetrieben werden. Dabei werden sich je zwei Personen alle zwei Stunden ablösen, dazwischen kurz schlafen, essen und arbeiten.

2022 werden die Ocean’s 4 in der Schweiz und Grossbritannien ihre Sicherheitsausbildung und in Holland eine Trainingswoche absolvieren. Im kommenden Jahr ist auch die Bootstaufe geplant, verbunden mit einer Kenterungsübung. Dank Luftkammern sei das Boot selbstaufrichtend, erklärt Kessler, der seine Freizeit und seine Ferien in die Vorbereitung investiert.

Kosten: Rund eine Viertelmillion

Um das Ruderrennen im Sommer 2023 zu bestreiten, wird Philipp Kessler für drei Monate unbezahlten Urlaub nehmen. Die Aufwendungen für das ganze Unternehmen belaufen sich auf gut 250’000 Franken, die über Sponsoring gedeckt werden. Zu den Hauptunterstützern kommt ein bunter Strauss von Aktivitäten, die mit den Ocean’s 4 gebucht werden können.

Diese waren beim Kick-off alle guten Mutes und voll Zuversicht für ihr nautisches Abenteuer. Dank professioneller Unterstützung der Organisatoren sei das «Risiko kalkulierbar», fügt Kessler noch an.

Fehler gefunden?Jetzt melden.