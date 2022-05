Aktivkohle statt Umkehrosmose – Aufbereitung von Trinkwasser im Seeland wird wohl teurer Mit Aktivkohle lassen sich Rückstände von Pestiziden aus dem Grundwasser filtern. Das wird aber nicht billiger. Für die Zukunft müssen Lösungen her. Brigitte Jeckelmann/BT

In sechs Rohren testen Roman Wiget und Urs Lanz verschiedene Aktivkohlen. Foto: Peter Samuel Jaggi/BT

Vor knapp einem Jahr hat das Volk über die beiden Initiativen für sauberes Trinkwasser und gegen synthetische Pestizide abgestimmt – und beide Vorlagen abgelehnt. Seither haben die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine das Thema in den Hintergrund treten lassen. Dennoch ist das Problem nicht vom Tisch. Die Abbauprodukte des Fungizids Chlorothalonil sind in der Schweiz nach wie vor verbreitet im Grundwasser vorhanden und damit auch im Trinkwasser. Wasserversorger müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie die Qualität ihres Trinkwassers künftig hochhalten können.