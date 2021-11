SCL Tigers binden Leistungsträger – Aufatmen in Langnau: Der beste Schweizer Stürmer bleibt Flavio Schmutz wird seinen Vertrag bei den Emmentalern verlängern – trotz Interesse mehrerer Konkurrenten. Philipp Rindlisbacher

Ein Duo, das harmoniert: Topskorer Jesper Olofsson (rechts) und Flavio Schmutz verstehen sich auf dem Eis blendend. Foto: Freshfocus

Es ist für die SCL Tigers ein Aufsteller in sportlich schwierigen Zeiten: Flavio Schmutz, der produktivste Schweizer Angreifer, bleibt dem Verein erhalten. Noch sind zwar letzte Details zu klären, die Bestätigung der Vertragsverlängerung wird aber schon bald folgen.

13 Skorerpunkte hat der gebürtige Thurgauer in dieser Saison bereits gebucht. Er ist Teil des Captain-Teams, erhält viel Eiszeit, stürmt an der Seite zweier Ausländer, kurz: Schmutz ist ein Eckpfeiler der Equipe geworden. Vorab mit Liga-Topskorer Jesper Olofsson harmoniert er zuweilen glänzend. Auch in defensiver Hinsicht hat sich der 27-Jährige verbessert, der Tolggen im Reinheft sind die (zu) vielen Strafminuten, die sich ansammeln.

Aufgrund seiner starken Darbietungen hatten zuletzt mehrere Clubs aus der National League Interesse an Schmutz bekundet. Die Argumente der Tigers (wichtige Rolle und viel Verantwortung) haben den Center nun offenbar aber zum Verbleib in Langnau überzeugt. Die Emmentaler setzen damit ein wichtiges Zeichen – in den letzten Jahren haben diverse Schweizer Leistungsträger den Verein verlassen. Einige, bereits nach der erstbesten Konkurrenzofferte.

Der einstige Junioren-Nationalspieler Schmutz war vor seinem Wechsel nach Langnau (2020) fünf Jahre lang bei Gottéron engagiert. Zuvor hatte er auf Nachwuchs-Stufe in Schweden gespielt. Erst in Langnau aber ist er vom Mitläufer zum Leader gereift. Unlängst sagte er: «Ich will das Spiel prägen können, nicht nur ein Lückenbüsser sein.»

Gefordert ist er respektive die Mannschaft bereits am Dienstag: Davos gastiert in der Ilfishalle. Nach vier Niederlagen in Serie ist von den Tigers eine Reaktion gefragt.

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport.

Fehler gefunden?Jetzt melden.