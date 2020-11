Berner Band auf Radio BBC1 – Auf zum zweiten Welterfolg Sirens Of Lesbos sind am Anfang einer internationalen Karriere. Radios in England und den USA spielen ihre Songs. Das ist alles kein Zufall. Martin Burkhalter

Sängerin Nabyla Serag und Songschreiber Arci Friede scheuen sich nicht, gross zu träumen. Foto: Raphael Moser

Schon in der Wahl des Namens lag Kalkül. «Sirens Of Lesbos» ist mythologisch aufgeladen. Im Namen schwingt auch eine latente Aktualität mit. Und: Er lässt sich wunderbar abkürzen. SOL. Was im Spanischen wiederum Sonne heisst.

Nein, die Berner Band überlässt nichts dem Zufall. Und sie macht sich auch keine Illusionen – im Gegenteil. «Die Musikindustrie läuft nicht anders als jedes andere Geschäft», sagt Songschreiber Arci Friede. «Man muss zu Beginn viel Geld in die Hand nehmen, in der Hoffnung, dass am Ende viel mehr rausschaut.» Und Sängerin Nabyla Serag sagt: «Es war von Anfang an ein Projekt, bei dem es in Ordnung war, gross zu träumen. Ehrlich zu sein und zu sagen: Hey, es wäre geil, wenn wir einen Welterfolg hätten.»