Skatetalent aus Niederbipp – Auf vier Rollen gehört sie zu den Besten Nadia Spurgeon ist die Nachwuchshoffnung im Inline-Speedskating. In diesem Jahr konnte die 15-Jährige an den Europameisterschaften teilnehmen. Melissa Burkhard

Nadia Spurgeon aus Niederbipp ist die beste Nachwuchs-Speedskaterin der Schweiz. Foto: Susanne Keller

Vor dem Haus der Familie Spurgeon steht ein Pflaumenbäumchen. «2. Platz» ist auf der schwarzen Tafel am Topf zu lesen. «Das war vor zwei Wochen am Einstein-Marathon», sagt Nadia Spurgeon und strahlt, während sie am Küchentisch Platz nimmt. Im süddeutschen Ulm ist die 15-Jährige in der Damen-Kategorie aufs Podest gefahren. Richtig, gefahren – Nadia Spurgeon hat den Halbmarathon nämlich nicht laufend absolviert, sondern auf vier Rädern.

Die Niederbipperin, die auch einen britischen Pass besitzt, ist aktuell die beste Nachwuchs-Inlineskaterin der Schweiz. Genauer gesagt, heisst ihre Disziplin Inline-Speedskating. Dabei geht es, wie der Name verrät, um Geschwindigkeit. Auf Kurzdistanzen, Langstrecken, auf der Bahn oder der Strasse, in Einzel- oder Massenstarts treten die Athletinnen und Athleten gegeneinander an. Vergleichbar ist das Inline-Speedskating daher am ehesten mit dem Radsport.