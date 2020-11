Auf vier Rädern fast an die Spitze Der Motorsportler Nico Müller aus Blumenstein wiederholt im Rahmen der DTM-Meisterschaft seinen zweiten Rang im Gesamtklassement. Grund genug, Nico Müller zum Kopf der Woche zu wählen. Hans Urfer

Nico Müller, Rennfahrer bei Audi Motorsport, am 27.5.2019 in Bern. Foto: Raphael Moser BZ

Der Thuner Autorennsportler Nico Müller hätte für den erstmaligen Gesamtsieg eines Schweizers der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) am vergangenen Wochenende am Hockenheimring zuoberst auf dem Treppchen stehen müssen und erst noch hoffen, dass sein Kontrahent um den Gesamtsieg nicht in den ersten Sechs klassiert wird. Beides traf leider nicht ein. Müller wurde «nur» Zweiter hinter seinem Kontrahenten René Rast. Nichtsdestotrotz ist die Wiederholung seines Gesamtresultats vom Vorjahr, Gesamtzweiter der DTM-Meisterschaft, nicht nur ein Top-Resultat für den Tourenwagenpiloten aus Blumenstein, sondern auch Grund genug, den 28-Jährigen zum Kopf der Woche zu küren.