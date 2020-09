Abkürzung ins Köniztal – Auf verbotenen Velowegen durch den Friedhof Köniz Köniz bittet die Velofahrer, nicht mehr durch den Friedhof zu fahren. Die Alternative durch den alten Friedhof nebenan lässt weiter auf sich warten. Stephan Künzi

Wer legal mit dem Velo unterwegs sein will, bleibt auf der Muhlernstrasse. Und nimmt den Umweg über den heiklen Schlosskreisel und das verkehrsreiche Zentrum von Köniz in Kauf. Foto: Stefan Anderegg

Die Botschaft richtet sich an die Radfahrerinnen und -fahrer, und sie lässt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. «Bitte beachten», steht auf dem kleinen Plakat am Tor zum Könizer Friedhof. «Auf allen Friedhofanlagen der Gemeinde Köniz besteht ein allgemeines Fahrverbot.»