Mehr Ausflügler im Oberaargau – «Auf unsere Region dürfen wir stolz sein» Denise Krieg vermarktet das Freizeitangebot im Oberaargau. Im Gespräch findet sie: Die Menschen hier sollen nur nicht zu bescheiden sein. Julian Perrenoud

Denise Krieg, Leiterin Freizeit/Tourismus der Region Oberaargau, nahe den Wässermatten. Sie ist oft draussen unterwegs. Foto: Raphael Moser

Auf der Terrasse des Restaurants Bären in Langenthal herrscht ein Wirrwarr an Stimmen. An den Tischen rufen Kinder wild durcheinander. Einige halten eine Karte in ihren Händen – eine Schatzkarte. An einem der rar gewordenen sonnigen Tage dieser Sommerferien zieht es die daheimgebliebenen Familien nach draussen. Beispielsweise auf die Route der BZ-Schatzsuche.

Denise Krieg muss lachen, als sie kaum mehr ihre eigene Stimme hört. Seit zweieinhalb Jahren ist sie Freizeit- und Tourismusverantwortliche der Region Oberaargau. Und ihr Fokus gehört seither eben vor allem ihnen: den Familien und Tagesausflüglern.