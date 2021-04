Ausflugstipp – Auf Schatzsuche in vertrauter Umgebung Auf einem zweieinhalbstündigen Spaziergang lässt sich Wichtrach von einer ganz neuen Seite erleben. Am Schluss wartet eine süsse Überraschung. Stephan Künzi

Das Chilchwägli führt zur Kirche, dahinter tauchen die weiss verschneiten Alpen auf: Die Schatzsuche durch Wichtrach zeigt die Vielfalt des Dorfs im Aaretal. Foto: Christian Pfander

Eine Schatzsuche kann ganz spannend sein. Nicht nur wegen des Schatzes, der sich am Ende der Wanderung vielleicht irgendwo in einer Truhe versteckt. Genauso wichtig sind die Schätze, die in regelmässigen Abständen am Wegrand auftauchen. Sie lassen ein vertrautes Dorf, eine vertraute Landschaft in ganz neuem Licht erscheinen.

Die Schatzsuche, zu der die IG Wichtrach und der Frauenverein Wichtrach noch bis übernächsten Sonntag einladen, beginnt am Bahnhof der 4400-Seelen-Gemeinde im Aaretal. So steht es auf dem vierseitigen Beschrieb, den man am besten noch zu Hause aus dem Internet herunterlädt und ausdruckt. Das Papier in der Hand erspart den Schatzsucherinnen und Schatzsuchern, während der nächsten zweieinhalb Stunden dauernd auf den kleinen Handybildschirm äugen zu müssen. Zudem lassen sich Lösungen direkt neben den 14 Aufgaben eintragen, die es unterwegs zu lösen gilt.