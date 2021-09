Ausflugstipp mit dem Velo – Auf sagenhaften 64 Kilometern durchs Gantrischgebiet 1350 Höhenmeter auf 64 Kilometern – die neue Sagenroute für Velofahrer hat es in sich. Einsteigen kann man in Schwarzenburg, Riggisberg oder Burgistein. Laura Fehlmann

Der kopflose Mönch: Beim Kloster Rüeggisberg lernen die Velofahrerinnen und -fahrer eine weitere Sage kennen. Foto: Iris Andermatt

Der Einstieg in die neue Sagenroute fürs Velo in der Region Gantrisch ist nicht sonderlich attraktiv. Zumindest für all jene, die in Schwarzenburg einsteigen: Der erste Abschnitt bis Schönentannen führt über die Hauptstrasse – ohne Velostreifen.

Das ändert sich nach dem Linksabbiegen auf die Veloroute Nummer 62 in Richtung Hinterfultigen. Auf einen Schlag befindet man sich vollständig in der ländlichen Welt. Alle paar Meter weiden Kühe, Schafe oder Geissen, die Blumen bei den Bauernhöfen leuchten schon von weitem, Motorisierte sind kaum mehr unterwegs.