Matten: Unfall auf der Rodelbahn – Auf Rodelbahn verunfallt Auf der Sommerrodelbahn der Heimwehfluh ist am Montag ein Jugendlicher verunfallt. Er wurde verletzt ins Spital gebracht. Bruno Petroni

Die Rodelbahn der Heimwehfluh. Foto: Bruno Petroni

Am Montagnachmittag ist ein jugendlicher Benützer der Sommerrodelbahn an der Heimwehfluh verunfallt. Er konnte durch die Feuerwehr Bödeli geborgen und mit einem Hubschrauber der Air-Glaciers ins Spital überführt werden. Die Kantonspolizei erhielt kurz nach 14.20 Uhr Kenntnis vom Unfall. Wie Mediensprecherin Ramona Mock der Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt, «ist der Verunfallte nicht schwer verletzt. Er wird das Spital voraussichtlich in den nächsten Tagen wieder verlassen können.» Die Unfalluntersuchung sei noch im Gang.