«Angetroffen» mit Patrick Hostettler – Auf Reko-Tour mit Gilia Der Lebensinhalt von Patrick Hostettler ist die Jagd. Schon jetzt spiegelt er stundenlang nach Gämsen. Und im Herbst gehts eine ganze Woche in die Berge. Bruno Petroni

Patrick Hostettler mit Hündin Gilia. Foto: Bruno Petroni

Als geborener Rüschegger lebt Patrick Hostettler nur ein paar Steinwürfe ausserhalb des Berner Oberlandes, ennet des Gurnigel. «Aber einen grossen Teil meiner Freizeit verbringe ich in den Oberländer Bergen, mit Vorzug im Gebiet des hinteren Lauterbrunnentals, im Schmadribach, Obersteinberg oder Sefinental. Und so überrascht es wenig, dass der passionierte Jäger auch an diesem Wochenende auf der Sonnenterrasse der Rotstockhütte (2040 m) anzutreffen ist. Immer wieder späht er mit dem Feldstecher zu den Poganggeflühen hinauf, auf welchen ganz zuoberst das Drehrestaurant Piz Gloria auf dem Schilthorngipfel steht. Seine dreijährige Deutsche Drahthaarhündin Gilia liegt derweil entspannt im Schatten unter dem massiven Holztisch. Auch Hostettlers Partnerin Barbara Walther kann es nicht lassen, hin und wieder die Gämsen unterhalb der Felswände zu beobachten.