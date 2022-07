Alterswohnen STS AG Zweisimmen – Auf Peter Dolder folgt Markus Sprenger Markus Sprenger wird neuer Verwaltungsratspräsident der Alterswohnen STS AG und löst Peter Dolder nach fast 16-jähriger Amtsdauer ab.

Markus Sprenger ist neuer Verwaltungsratspräsident der Alterswohnen STS AG und löst Peter Dolder ab. Foto: PD

An der Generalversammlung der Alterswohnen STS AG wurde er als neuer Verwaltungsratspräsident gewählt: Markus Sprenger, ein erfahrener Kenner der Gesundheitsbranche, wie die Alterswohnen STS AG mitteilt. Er ist wohnhaft in Baar ZG und weist laut der Alterswohnen STS AG viel Erfahrung im Gesundheitswesen, Projekt- und Führungsmanagement auf. Unter anderem ist er CEO des Gesundheitszentrums Dielsdorf. Er gehört seit 2021 dem Verwaltungsrat der Alterswohnen STS AG an.

Peter Dolder war 16 Jahre Verwaltungsratspräsident der Alterswohnen AG. Foto: PD

Sprenger löst Peter Dolder ab. Seit der Gründung der Alterswohnen STS AG 2006 hatte Dolder die Funktion als Verwaltungsratspräsident inne. Nach fast 16-jähriger Amtsdauer trat er an der Generalversammlung Ende Juni 2022 zurück.

Neubauprojekte fanden Anklang

Für die Alterswohnen STS AG war 2021 ein Jahr voller Veränderungen. Nebst der Corona-Pandemie, welche die Führung der Langzeitpflegeinstitution oftmals vor schwierige Entscheidungen stellte, forderten die zeitgleich laufenden Neubauprojekte in Zweisimmen (Spitalmatte) und Steffisburg (Glockenthal) die personellen und finanziellen Ressourcen.

Die Bauten fanden von Beginn an durch grosszügige, lichtdurchflutete Räumlichkeiten und den modernen, zukunftsgerichteten Baustandard Gefallen, heisst es im Communiqué. Terminplan und Kostenvoranschlag wurden eingehalten.

Per 1. Januar 2021 wurde ein neues ERP-System, welches die Bewohnerverwaltung, die Personaladministration und den Finanzbereich umfasst, eingeführt. In den ersten Monaten des neuen Jahres konnten Covid-19-Impfaktionen in enger Zusammenarbeit mit den mobilen Impfteams der Spital STS AG für Bewohnende und Mitarbeitende der Alterszentren durchgeführt werden.

Markus Iselis Rücktritt

Mitte Jahr verkündete der Vizeverwaltungsratspräsident Markus Iseli aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt auf die Generalversammlung im Juni 2021. Zum Jahresende wies die Jahresrechnung trotz Mehraufwänden für die Bewältigung der Corona-Krise, Bautätigkeiten, Mehrkosten für Provisorien und anderem ein positives Ergebnis aus, teilt die Alterswohnen STS AG weiter mit.

