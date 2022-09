«Die Zauberflöte» bei Bühnen Bern – Auf Nummer sicher Die Berner Opernsaison startet mit dem Publikumsmagnet «Die Zauberflöte» von Mozart. Eine solide Inszenierung, die Raum für ein hervorragendes Ensemble bietet. Martina Hunziker

Ihr Auftritt wird mit Spannung erwartet: Diana Schnürpel als Königin der Nacht. Foto: Caspar Martig

Es ist nicht gerade ein Paukenschlag in Sachen Programm, die Opernsaison mit Mozarts Kassenschlager «Die Zauberflöte» einzuläuten. Vor allem nicht, wenn die Inszenierung schon gleich viele Jahre auf dem Buckel hat wie die letztmals in Bern gezeigte «Zauberflöte»: 2014 verlegte Nigel Lowery die Handlung im Stadttheater Bern in ein Kaufhaus, liess Tamino und Papageno Stockwerk für Stockwerk durch die Abteilungen wandeln und den Verführungen des Käuflichen widerstehen, während Sarastro im obersten Geschoss als Direktor waltete. Die übergrosse goldene Lifttür ist noch bildhaft in Erinnerung.