Weihnachtsweg Heiligenschwendi – Auf neuen Wegen durchs weihnachtliche Dorf Wegen Covid-19 stehen drei Scheunen für den Weihnachtsweg nicht zur Verfügung. Das OK hat den Weg deshalb teilweise verlegt.

Der Weihnachtsweg wurde wegen Corona teilweise verlegt. Foto: PD

Die Auswirkungen von Corona machen auch dem OK des traditionellen Weihnachtswegs in Heiligenschwendi zu schaffen. Dies ist einer Mitteilung zu entnehmen. Kurzfristig hat das OK, neu unter der Leitung von Daniela Hug von Heiligenschwendi Tourismus, eine neue Wegführung organisiert. Dies, da drei Scheunen nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Weg startet wie gewohnt beim Tennisplatz, verläuft jedoch neu entlang der Hauptstrasse in Richtung Reha-Zentrum zum Gründerahorn und führt dann im Uhrzeigersinn um den Winterberg zurück zum Gründerplatz. An fünf Stationen wird dabei die klassische Weihnachtsgeschichte erzählt.

Der Weg bis zum Reha-Zentrum verläuft auf Asphalt. Ab dort führt der Weg in den Wald, und es ist gutes Schuhwerk erforderlich, wie das OK mitteilt. Der Waldabschnitt ist nicht geeignet für Rollstuhlfahrer und nur bedingt für Kinderwagen. «Wir sind überzeugt, mit dieser neuen Wegführung eine tolle Lösung gefunden zu haben, und freuen uns, dass der Weihnachtsweg auch in diesem Jahr den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bietet, dem hektischen Alltag zu entfliehen und sich von der schönen Stimmung verzaubern zu lassen», wird Daniela Hug zitiert.

