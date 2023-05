1800 Höhenmeter überwinden – Auf neuen Routen mit dem E-Bike durchs Emmental Es gibt zwei neue Herzschlaufen im Emmental. Zusammen ergeben sie eine Strecke von 130 Kilometern. Jacqueline Graber

Die Rundstrecken führen über die hügelige Landschaft des Emmentals. Archivfoto: Marcel Bieri

Der Begriff «Hügu Himu» steht für E-Bike-Touren im Emmental. Ins Leben gerufen wurde das Angebot im Jahr 2021 mit der Herzschlaufe Burgdorf-Ost und -West, der Kambly-Erlebnis-Tour sowie drei weiteren kombinierbaren Routen auf dem Schweiz-Mobil-Netz.

Nun kommen zu diesen sechs Routen zwei weitere dazu: die Herzschlaufe Langnau mit knapp 70 Kilometern, auf der man 1800 Höhenmeter überwindet, und die Route Gotthelf mit 61 Kilometern und 1500 Höhenmetern. Zusätzlich wurden neue Kombirouten zusammengestellt. Somit kann man nun auf insgesamt 600 Kilometern über ausgeschilderte Strecken das Emmental erkunden.

Eine Pause einlegen

Lanciert wurde «Hügü Himu» von Emmental Tourismus. Angelehnt ist der Name an die Hügel und Täler der Region. «Mit dem Angebot wollen wir das Emmental als E-Bike-Paradies positionieren», sagt Murielle Blaser von Emmental Tourismus. Gleichzeitig möchte man die Wertschöpfung in der Region behalten. Deshalb wurden die Strecken so angelegt, dass sie vorbei an Hofläden und Gasthöfen führen. «Aus diesem Grund sprechen wir auch von Radwanderungen. Denn es soll auch Zeit bleiben, um eine Pause einzulegen.»

Ebenso wichtig ist gemäss Blaser, dass die Routen nicht über Hauptstrassen führen, sondern über verkehrsarme Nebenwege. «Der Aufwand für die Realisierung einer Strecke ist gross. Es müssen Gespräche mit Gemeinden, Landbesitzern und Gastronomen geführt werden», so Blaser. So könnten von der Idee bis zur Ausschilderung durchaus zwei Jahre verstreichen.

Geplant und realisiert werden die Strecken jeweils nicht von Emmental Tourismus, sondern von der Herzroute AG, die sich in den gleichen Räumlichkeiten wie das Tourismusbüro in Burgdorf befindet. Die Herzroute hat vor 20 Jahren die erste ausgeschilderte Radstrecke von Lützelflüh nach Willisau realisiert. Mittlerweile reicht die Herzroute als Route 99 ausgeschildert vom Genfer- bis zum Bodensee und ist in 13 Etappen aufgeteilt.

Ein Eröffnungsfest

Ebenfalls mit einer Zahl ausgeschildert sind die zwei neuen Herzschlaufen. «Gotthelf» trägt die Nummer 699. Diese Rundstrecke, benannt nach dem bekannten Schriftsteller Jeremias Gotthelf, führt die Besucher an der von ihm gegründeten Armenerziehungsanstalt in Trachselwald vorbei. Auch fehlt ein Abstecher zum Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh nicht.

«Langnau», Nummer 499, führt die E-Bikerinnen und E-Biker auf den Blapbach und an die Emme in Eggiwil. Hinzu kommen Strässchen, die oft nur Einheimische kennen. In Langnau findet am Samstag auch das Eröffnungsfest der beiden Herzschlaufen statt.

Zeitgleich mit der Eröffnung der beiden neuen Strecken lanciert das Regionalmuseum Chüechlihus in Langnau ein darauf abgestimmtes Angebot: Auf einer 30-minütigen Rätseltour durch das Museum – auf der «Brätzeliroute» – verwandeln sich die Gäste in Chacheliflicker und begeben sich auf die Spur verschollener Brätzelischerben, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Dabei erhalten die Teilnehmenden Informationen über das Emmental. Nach dem Rundgang bekommen die Gäste ein Keramikbrätzeli.

