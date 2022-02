«Apropos» – der tägliche Podcast – Auf Netflix ist noch lange nicht ausgeraucht Egal, wie die Abstimmung um das Tabakwerbeverbot ausgeht: In Filmen und Serien bleibt die Zigarette ein Dauerbrenner. «Apropos» erklärt, wofür sie steht. Mirja Gabathuler als Host Pascal Blum als Gast

Sie raucht, er nicht – und schon ist viel über die beiden erzählt: Szene aus der Netflix-Serie «Sex Education». Foto: Netflix

Der junge Mann kippt sein Dosenbier, lässt sich lässig in den Sessel fallen und zündet sich eine Zigarette an. Die junge Frau, die er beeindrucken will, verdreht bloss die Augen: «Du bist so ein Klischee!» Der rauchende Typ ist plötzlich nicht mehr so cool – nicht nur in dieser Szene aus der Netflix-Serie «Stranger Things».

Aus der Öffentlichkeit ist das Rauchen in den letzten Jahrzehnten vielerorts verschwunden. In Serien und Filmen wird aber weiterhin geschlotet – vielleicht sogar noch mehr. In praktisch jeder populären Serie gibt es mindestens einen kettenrauchenden Charakter. Doch die Bedeutung der Zigarette hat sich gewandelt.

Was heisst es – cineastisch betrachtet –, wenn das Feuerzeug klickt? Warum haben gewisse Gangster und Schurkinnen das Rauchen aufgegeben? Und können eigentlich auch Antihelden zum Rauchen verführen? Das erklärt Pascal Blum, Redaktor für Filme und Serien, in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos».

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Pascal Blum hat Soziologie und Geschichte studiert und ist seit 2014 Kulturredaktor. Er hat ein Buchkapitel über Heidi im Film geschrieben. Mehr Infos

