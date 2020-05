Vereinsleben auf Distanz – Auf mehr oder weniger virtuellen Wegen Die einen singen, die andern frönen der Blasmusik – auch in der Corona-Pause versuchen die Vereine, ihr Hobby weiterzupflegen. Auf verschiedene Art. Stephan Künzi

So geht Vereinsleben in Zeiten von Corona: 18 gestandene Männer erscheinen auf dem Bildschirm, jeder in seinem eigenen kleinen Quadrat, und gemeinsam stimmen sie ihr Lied an. Auf dem Kopfhörer erklingt vielstimmig «E gschänkte Tag», das Jodellied des legendären Oberländer Komponisten Adolf Stähli.