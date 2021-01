Berner Wintersportler – Auf höchstem Niveau – aber nicht im Rampenlicht Sie agieren auf Weltcupstufe, sind in ihrer Disziplin jedoch nicht die besten Schweizer oder betreiben eine Randsportart. Wir nennen sechs Berner Beispiele. Reto Pfister , Peter Berger

Moritz Thönen, 24, Hilterfingen

Moritz Thönen sprang auch dieses Jahr in Laax zu einem Platz unter den ersten 10. Foto: Freshfocus

Der Snowboard-Slopestyler Moritz Thönen gehört zur erweiterten Weltspitze. An den Laax Open in der letzten Woche klassierte er sich auf dem 8. Platz. An den Grossanlass im Bündnerland hatte der 24-Jährige zuvor schon gute Erinnerungen. Vor zwei Jahren hatte Thönen als 3. seinen ersten Podestplatz auf der höchsten Ebene errungen.

Thönen stieg erst verhältnismässig spät in den Snowboardsport ein. Zuerst fuhr er Ski; mit 13 wollte er etwas Neues ausprobieren, stieg aufs Brett und fand Gefallen daran. Er besuchte die Sportschule in Brig und war mit 19 bereits Mitglied des A-Kaders. 2018 schaffte er die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Pyeongchang und belegte im Slopestyle den 16. Platz.