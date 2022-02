Mann in Biel schwer verletzt – Auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst Am Mittwochabend ist in Biel ein Fussgänger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. pd

Der Unfall ereignete sich an der Salzhausstrasse zwischen Biel und Nidau. Foto: Keystone

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr an der Salzhausstrasse: Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer von Biel herkommend in Richtung Nidau. Zur selben Zeit beabsichtigte ein Mann den Fussgängerstreifen zirka auf Höhe des Coops zu überqueren, als er aus noch zu klärenden Gründen vom Auto erfasst wurde. Er wurde dabei schwer verletzt. Nach der Betreuung vor Ort durch Ersthelfende und ein Ambulanzteam wurde er ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Der Strassenabschnitt musste für rund anderthalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

