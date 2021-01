Die Schweiz rückt nach – Auf einmal sind Rubin und Co. WM-Teilnehmer Das Team von Michael Suter ersetzt in Ägypten die USA und bestreitet bereits am Donnerstag seine erste Partie. Im Aufgebot stehen dürften einige Berner. Adrian Horn

Steht vor seiner ersten WM-Teilnahme: der Thuner Lenny Rubin. Foto: Archiv Tamedia

Die Geschichte klingt fast ein bisschen unglaubwürdig. Aber sie ist wahr. Die Schweiz ist bei der am Mittwoch beginnenden WM in Ägypten dabei – und erfährt am Dienstagabend davon.

Es war klar, dass die Mannschaft von Coach Michael Suter nachrücken und damit gewissermassen profitieren könnte von Komplikationen einzelner Qualifizierter in Zusammenhang mit der Pandemie. Auf einer Art Warteliste stand sie an zweiter Stelle, hinter Nordmazedonien. Am Tag vor dem Auftakt mussten sich mit Tschechien und den USA Teams zurückziehen, einige Akteure waren positiv getestet worden. Und so ist die zuletzt nicht sonderlich überzeugende Auswahl um Weltklasseregisseur Andy Schmid auf einmal WM-Teilnehmer. Ihren ersten Auftritt hat sie bereits am Donnerstag.

Das Kader hat der helvetische Verband noch nicht veröffentlicht. Dabei sein dürften aber einige Berner. Keeper Nikola Portner, Abwehrchef Samuel Röthlisberger, Kreisläufer Alen Milosevic sowie Aufbauer Lenny Rubin gehören zum Stamm, genauso wie der bei Wacker Thun unter Vertrag stehende Luzerner Nicolas Raemy. Seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hat Lukas von Deschwanden.

Die Teilnahme kommt für die Beteiligten nicht ganz überraschend. Sie standen auf Abruf und hatten letzte Woche in Siggenthal trainiert und damals schon spekuliert, unter Umständen dabei zu sein. Nicht schlecht gestaunt haben dürften sie am Dienstag dennoch.