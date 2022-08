Was geht? Die Kulturwoche – Auf einmal ist Musik wieder politisch Wütende Russinnen im Mühle-Garten, eine verstummte Genfer Autorin mit Sinn fürs Absurde und kommandierende Tänzerinnen. Das sind unsere subversiv-kulturellen Ausgehtipps. Martin Burkhalter

Annie Taylor im ISC: Ist das noch eine Surf-Rock-Band? Foto: zvg

Revolution mit Blick auf den Teich: Pussy Riot

Alle kennen Pussy Riot. Und so ziemlich niemand weiss, wie die eigentlich klingen. Kein Wunder, dauerte ihr berühmtester Auftritt in der Christ-Erlöser-Kathedrale zu Moskau ja auch bloss 41 Sekunden. In dieser Zeit wurde ein Gettoblaster gestartet, eilten kampfbereite Kirchendienerinnen und schwarz gekleidetes Sicherheitspersonal herbei, waren die Pussy Riots in diverse Handgemenge verstrickt, tanzten Pogo und wurden körperlich angegangen, was den gesanglichen Vortrag ihres Anti-Putin-Punk-Gebets etwas irritierte. Das war 2012. Danach gings für zwei Jahre ins Gefängnis. Heute sind Pussy Riot die, die es immer gewusst haben. Putin ist der Menschheit Bösewicht Nummer 1. Und Musik ist auf einmal wieder politisch. Kürzlich hat das Kollektiv ein Album herausgegeben. Besonders gut ist es nicht. Irgendwas zwischen Juvenil-Zeitgeist, Trap und Grossraumdisko-Mucke. Doch diese Performance-Aktivistinnen im lauschigen Garten der Mühle Hunziken neben dem Teich zu bewundern, das sollte man sich eher nicht entgehen lassen. (ane)

«Bern ist überall»: Hommage an Laurence Boissier

Kauziger Eigensinn und ein scheinbar naiver Blick auf die Welt: Laurence Boissier (1965–2022). Foto: zvg



Seit 2011 war die Genfer Autorin und Künstlerin Laurence Boissier Mitglied beim Spoken-Word-Ensemble «Bern ist überall». Mit ihrer Vorliebe für komische Absurditäten und einer verschmitzten Bühnenpräsenz wurde sie schnell zu einer gewichtigen und inspirierenden Stimme des Kollektivs. Am 7. Januar dieses Jahres ist sie, erst 57-jährig, gestorben. «Bern ist überall» (u.a. mit Guy Krneta, Gerhard Meister, Adi Blum und Ariane von Graffenried) verabschiedet Laurence Boissier mit einer Hommage. 2019 ist im Verlag Gesunder Menschenversand erstmals ein Buch von Boissier auch in deutscher Übersetzung erschienen: Der Band «Safari» versammelt Geschichten von einer Safari-Jägerin in Genf, einem Riesenpanda in China oder einem Wassertropfen vom Gotthard und liegt als zweisprachige Ausgabe Berndeutsch-Französisch vor. (lex)

Lauschig, pittoresk, publikumsmagnetisch: Seaside Festival

Am Seaside gibt es wenig Überraschendes, dafür viel Bewährtes. Zum Beispiel: Steff la Cheffe. Foto: zvg

Lauschiger geht es tatsächlich kaum: Das Seaside Festival in der Spiezer Bucht ist schon nur wegen der malerischen Umgebung einen Besuch wert. An den Hängen die Weinreben, in der Ferne die Alpen und gleich nebenan der mehr oder weniger kühle Thunersee. Bei solch einer Kulisse kann man auch über das eher überraschungsarme Line-up des Open Airs hinwegsehen. Obwohl: Mit Toto steht immerhin eine Band auf dem Programm, die einst die Popmusik revolutioniert hat. Ansonsten setzt Festivalleiter Phibe Cornu auf Bewährtes und Publikumsmagnetisches: Steff la Cheffe, Lo & Leduc, Stephan Eicher, Pegasus, Chlyklass. Auch nicht schlecht. (mbu)

Kunst zum Anfassen im Park der Villa Mettlen

Auch Heiko Schütz’ und Simon Gerbers Arbeit «Wortlos» darf berührt werden. Foto: zvg

«Anfassen verboten!» Was im Museum eiserne Regel ist, wird im Park der Villa Mettlen in Muri bewusst gebrochen. Unter dem Motto «Kunst zum Anfassen» werden hier zum dritten Mal Skulpturen unter freiem Himmel gezeigt. In diesem Jahr stellen 14 Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz ihre Werke aus, unter anderem Luciano Andreani, Chiara Fiorini, Sammy Deichmann oder das inklusive Kollektiv Rohling. Zudem bietet das Rahmenprogramm unter anderem szenische Rundgänge mit der Schauspielerin Heidi Maria Glössner. (xen)

Die Stadt als Bühne: Theaterfest von Bühnen Bern

Hoffen auf Wetterglück: Das Berner Symphonieorchester spielt zum Abschluss des Theaterfestes auf dem Bundesplatz. Foto: Iris Andermatt

Still und gespenstisch war es während der letzten Wochen rund um das Stadttheater, das Casino und die Vidmarhallen. Jetzt aber kehren Bühnen Bern aus ihrem Sommerschlaf zurück. Und das nicht etwa klammheimlich, sondern mit dem längst zur Tradition gewordenen Theaterfest für Gross und Klein. Das dichte Programm lockt mit öffentlichen Tanztrainings und Gesangsstunden, Führungen durch das Stadttheater und die Werkstätten, musikalischen und schauspielerischen Workshops sowie Kurzdarbietungen aller Sparten. Zum Abschluss spielt das Berner Symphonieorchester – hoffentlich, so das Wetter hält – auf dem Bundesplatz sein grosses Open-Air-Konzert. Wer danach noch nicht genug hat, kann sich an der Afterparty in der Vierten Wand bis spätnachts vertun. (mar)

Surfen und suchen: Annie Taylor

Annie Taylor: Surf-Rock-Band. So ist die Homepage der Zürcher Gruppe überschrieben, die sich ihren Bandnamen einer amerikanischen Stuntfrau entlehnt hat. Und man denkt: Hola, sie sind rar geworden, die Schweizer Bands, die noch dem ungehobelt Rockigen nachspüren. Anspielen also, um dann beim genaueren Zuhören festzustellen, dass Annie Taylor womöglich mal eine Surf-Rock-Band gewesen ist. Dann ist sie unter die Produzenten-Fittiche eines gewissen David Langhard geraten, der zuvor schon die Band Klaus Johann Grobe zur Einzigartigkeit verholfen hat. Und so klingt Annie Taylor nun zwar immer noch wie eine Surf-Rock-Band, ist aber wohl gerade dabei, ihren Gefühlshaushalt neu zu sortieren. Unter den jüngsten Tracks der Band gibts neben dem altbewährten Schnodder-Rock luftige Nachdenkballaden und Dreampop. Ziel dieses Surf-Ausflugs: ungewiss. (ane)

Spiel mit dem Unvorhersehbaren: Tanzstück «Unordnen»

Susanne Mueller Nelson und Katja Münker fordern sich gegenseitig mit Anweisungen heraus. Foto: Andrea Keiz

Das Tanzstück «Unordnen» ist nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, eine speziell chaotische Angelegenheit. Der Bieler Tänzerin und Choreografin Susanne Mueller Nelson und ihrer Bühnenpartnerin Katja Münker geht es vielmehr darum, darin auf das Unvorhersehbare einzugehen, also auf das, was eine gegebene Ordnung durchbricht. Das Stück ist zu einem grossen Teil improvisiert, was sich darin äussert, dass sich die beiden Performerinnen gegenseitig spontane Anweisungen geben – so fordern sie einander mit Befehlen wie «Stapeln», «Pausieren» oder «Beschleunigen» heraus. Daraus wird eine Art Spiel, dessen Regeln das Publikum mit der Zeit erkennt. (reg)

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.