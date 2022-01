Konzert in Thun – Auf einen Spaziergang mit Brahms Das Stradivari-Ensemble lässt sich jeweils ganz auf einen Komponisten ein. Nächste Woche zelebriert es Johannes Brahms im Schloss Schadau. Christina Burghagen

Brahms liebte den Thunersee und das Berner Oberland, sodass er die Sommer der Jahre 1886 bis 1888 in Thun verbrachte. Gerne besuchte er auch Orte wie den Vierwaldstätter- oder den Zürichsee, die für den kommunikativ eher spröden Hanseaten Quellen der Inspiration bedeuteten.

Maja Weber leitet das Stradivari-Quartett. Foto: PD

Mit der Saison 2021/22 werden diese Winterklänge durch «Klangwellen» mit Gastspielen am Zürichsee, an der Aare, am Rhein sowie in der Innerschweiz und der Ostschweiz abgelöst. Die insgesamt 22 Konzerte bieten einen breitgefächerten Einblick in Johannes Brahms’ Schaffen. Die Besetzungen reichen vom Duo bis zum Kammerorchester.