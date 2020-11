Weihnachtsmärkte in Bern – Auf einen Glühwein im Sitzen Ein feuchtfröhlicher Umtrunk am Weihnachtsmarkt? Gibt es heuer nicht. Am Rand des Waisenhausplatzes soll dennoch etwas Glühwein-Stimmung aufkommen. Michael Bucher

Rappelvoller Glühweinstand am Waisenhausplatz: Solche Bilder wird es am diesjährigen Weihnachtsmarkt nicht geben. Foto: Susanne Keller

Weihnachtsmärkte sind in der Regel mehr als bloss eine Aneinanderreihung von Ständen mit mannigfaltigen Produkten zum «Gänggele». Mit Essständen und dem obligaten Glühweinausschank sind sie mitunter auch eine feuchtfröhliche Feierabendparty. Es gibt viele, die nur deswegen in der Vorweihnachtszeit einen Fuss auf einen Märitplatz setzen.

Doch mit Corona wird diesen Dezember alles anders. Weihnachtsmärkte sind zwar erlaubt, doch es gilt eine Maskentragpflicht, und – für die Glühweinliebhaber noch viel einschneidender: An Märkten dürfen keine Produkte zur direkten Konsumation angeboten werden. So hat es der Kanton Bern am 23. Oktober beschlossen, als er mit verschärften Schutzmassnahmen vorpreschte. Das heisst: Weihnachtsmärkte werden heuer auf das reduziert, was sie gemäss ihrem Namen eigentlich sein sollten: Märkte.