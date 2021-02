Jugendliche in Corona-Zeiten – Auf eine chillige Runde in die S-Bahn Weil Sporttrainings abgesagt und Partys unmöglich sind, treffen sich die Jugendlichen im Zug. Den Bahnunternehmen ist dabei unwohl. Stephan Künzi

Die Züge locken: Das BLS-Personal stellt auf dem S-Bahn-Netz eine Tendenz zu mehr Partys fest (Archivfoto). Foto: Franziska Rothenbühler

Die Gruppe ist nicht zu übersehen und auch nicht zu überhören. Sechs junge Männer steigen im Doppelstockzug der BLS die Treppe hoch und machen es sich in zwei Viererabteilen gemütlich. Aus ihrem Ghettoblaster ertönt chillige Musik, eine Flasche Cola macht die Runde.

So also treffen sich die jungen Erwachsenen in Zeiten, in denen die Schweiz wegen Corona zu grossen Teilen stillsteht. Partys? Trainings im Fussball oder Hockeyclub? Oder nur mal ein Treffen mit mehr als fünf Leuten? Wer über 16 Jahre alt ist, muss seit Wochen auf all das verzichten. Damit das Virus ausgebremst werden kann.