Fitness im hohen Alter – Auf dieses Grosi sind viele Influencerinnen neidisch Erika Rischko nennt sich einen «Fitnessjunkie». Die 81-Jährige lässt auf Social Media keine Challenge aus, stellt manchen Internet-Star in den Schatten und schlägt Werbeverträge in den Wind. Pia Andrée Wertheimer

Sie ist ein internationaler Social-Media-Star: Erika Rischko aus Nordrhein-Westfalen. Foto: Ralph Matzerath (Keystone)

Sie sieht aus wie das Grosi von nebenan, ihr Name klingt gewöhnlich. Doch wenn Erika Rischko etwas nicht ist, dann ist es durchschnittlich. Erika Rischko ist ein Shootingstar, denn: Ganz egal, wie die Fitnesstrends auf Tiktok alle heissen, die 81-Jährige aus Nordrhein-Westfalen hat sie alle drauf – von #cupidshuffle über #toosieslide hin zu #bringsallyup (Video unten). Sie hält den Unterarmstütz, den sogenannten Plank, länger als mancher Sportler, der ihr Enkel sein könnte, und hält locker mit den topfitten Social-Media-Stars mit. Und zwar nicht nur in sportlicher Hinsicht: Die zierliche Seniorin ist über 150’000 Tiktok-, an die 30’000 Instagram-Follower schwer und hat inzwischen mehr als zwei Millionen Likes gesammelt.