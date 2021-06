Spielpark in Münchenbuchsee – Auf dieser Rheinfähre sassen schon die Rolling Stones Der Freispielpark Schönegg hat eine neue Attraktion: eine ehemalige Basler Rheinfähre. Der Transport war für alle Beteiligten ein emotionaler Moment. Hans Ulrich Schaad

Die ausgemusterte Fähre Vogel Gryff aus Basel wird mit einem Schwerlastkran in den Freispielpark Schönegg gehoben. Foto: Raphael Moser

Eigentlich ist Wasser das Element der Basler Rheinfähre Vogel Gryff. Am Mittwochmittag hebt die zwölf Meter lange und viereinhalb Tonen schwere Fähre aber ab in die Luft, knapp 100 Kilometer vom Rheinknie entfernt. Mit einem Kran wird sie auf dem Freispielpark Schönegg Münchenbuchsee platziert, wo sie einen alten Weidling ersetzt.

Fast 30 Jahre lang beförderte diese Fähre Vogel Gryff Passagiere über den Rhein in Basel. Im August 2012 wurde sie ausgemustert und durch ein Nachfolgemodell ersetzt. Seither stand sie in einem Depot in Muttenz und wurde jeweils nur für den Weihnachtsmarkt auf den Basler Münsterplatz transportiert. «Weihnachtsfähre» steht deshalb heute noch auf einem Schild. Nun ist sie durch spezielle Umstände in Münchenbuchsee gelandet.