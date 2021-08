Sommerangebot in Niederönz – Auf diesem Weg werden alle zu Spielern und Läuferinnen Die Interessengemeinschaft «Niederönz lebt» will das Dorfleben fördern. Nun hat sie für einen Sommer den «Spielweg» ins Leben gerufen. Pauline Jacobi

An diesem Posten kommt es zum Tannenzapfenwurf. Treffsicherheit ist gefragt. Fotos: Beat Mathys

Tannenzapfenwurf, ein metallenes Memory-Spiel am Waldesrand und eine Kegelbahn beim Grillplatz: Dies und mehr erwartet Spazierende und Spielbegeisterte gegenwärtig in und um Niederönz.

Noch bis im Oktober besteht der von der Interessengemeinschaft «Niederönz lebt» organisierte Spielweg. Auf dem rund achteinhalb Kilometer langen Pfad können Kinder wie Erwachsene auf vielfältige Weise alleine, mit- oder gegeneinander spielen und die warme Jahreszeit geniessen.

Inspiration von nebenan

«Die Idee kam uns bereits letztes Jahr wegen Corona», erzählt Nicole Hess, Vizepräsidentin der Interessengemeinschaft. Inspiriert hatte sie der Ludotrail «Spiel dich durch Burgdorf». Ihr gefiel das Konzept, einem Weg mit Spielposten zu folgen und so die Umgebung zu erkunden. Mit einigen Anpassungen, so fanden die sieben Frauen der IG, wäre ein solcher Weg auch in ihrer Gemeinde realisierbar.