Kletter-WM in Bern – Auf diese Bernerinnen und Berner können wir hoffen Rund ein Drittel des Schweizer Kletterteams stammt aus Bern. Wer gibt sein Debüt? Wer zählt zu den Medaillenkandidaten und wer greift im Paraklettern an? Annick Vogt

Die Boulderspezialistin: Andrea Kümin

In Meiringen BE feierte Andrea Kümin 2022 ihren ersten Weltcup-Podestplatz. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Ursprünglich stammt die 25-Jährige aus dem Kanton Zürich, mittlerweile wohnt sie in Bern. Andrea Kümin klettert seit ihrer Kindheit, bekommt den Sport von ihren Eltern in die Wiege gelegt. Im Alter von 9 Jahren nimmt sie erstmals an einem Wettkampf teil. Ab 2011 gehört sie dem Schweizer Nachwuchsteam an, zwei Jahre später bestreitet sie ihren ersten Weltcup. Den ersten Podestplatz auf dieser Stufe feiert Kümin beim Saisonauftakt 2022: In Meiringen BE holt sie im Bouldern den 3. Platz. Es ist ihr bisher bestes Ergebnis im Weltcup.