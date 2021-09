Von der Migros in den Hofladen – Auf Diebestour durch die Region Bern Sie liess Ware in der Tasche verschwinden oder füllte das Wägeli, ohne zu zahlen – eine Fahrende machte im Frühjahr die Läden unsicher. Stephan Künzi

Die Kamera schaut mit: Die Diebinnen liessen sich von der Videoüberwachung im Hofladen nicht davon abhalten, Ware mitlaufen zu lassen. Foto: Christian Pfander

Die zwei Frauen stritten alles ab, betonten: «Wir sind ehrliche Leute und stehlen nicht.»

So rasch, wie der Satz dahingesagt war, so rasch entpuppte er sich als Lüge. Das erzählt die Bäuerin von der Begegnung mit den beiden verdächtigen Fremden, die sie an diesem Vormittag im April vor ihrem Hofladen antraf. «Sie trugen so viel Ware auf sich, dass der Betrag, den sie in die Kasse gelegt haben wollten, nie und nimmer stimmen konnte.»

Als die Bäuerin später die Aufnahmen der Videoüberwachung studierte, stellte sie sogar fest, dass sich die eine der beiden Frauen schon in einer ersten Runde kräftig bedient haben musste. Mit einem auffällig gewölbten Pullover war sie zum Auto gegangen, gleichzeitig fehlten in den Regalen die «Nuscheli» und Esslätzchen – «dummerweise schaute ich nicht auch noch im Auto nach».