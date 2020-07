Abgesagter Brünigschwinget 2020 – Auf die Unsicherheit folgte die Erleichterung Die Corona-Pandemie verunmöglicht die Durchführung des Brünigschwinget vom Sonntag. OK-Vizepräsident Theo Horat ist enttäuscht, aber auch erleichtert. Hans Urfer

Theo Horat, OK-Vizepräsident des Brünigschwinget 2020 und Präsident der Schwingersektion Hasliberg. Hier steht der Schwingerfunktionär in der Arena, wenige Tage bevor der Brünigschwinget hätte ausgetragen werden sollen. Hans Urfer

Bis zu den Knien reichen die Grashalme auf dem Schwingplatz am Brünig und dies nur eine Handvoll Tage bevor die Bösen zum 116. Mal auf der Kantonsgrenze zwischen Bern und Obwalden zusammen gegriffen hätten.

«Eine Woche vor dem Fest ist das Gelände jeweils bereit», sagt Theo Horat. Will unter anderem heissen, dass mehr als 90 Kubikmeter Sägemehl auf die vier Schwingplätze verteilt sind. Horat, der gebürtige Luzerner, wäre für das Bergkranzfest mit dessen 5000 Sitzplätzen und 1000 Stehplätzen in der letztmals 2012 umgebauten Naturarena erstmals als OK-Vizepräsident im Einsatz gestanden.

«Zuerst waren wir enttäuscht»

«Die Vorfreude auf den Schwinget 2020 war noch anfangs April gross», sagt der Präsident der Schwingersektion Hasliberg, lässt den Blick über die Zuschauerränge schweifen und fügt hinzu: «Und natürlich waren wir Ende des gleichen Monats enttäuscht, als der Bundesrat bekanntgab, dass Grossveranstaltungen bis 1000 Personen bis Ende August nicht stattfinden können, und somit klar war, dass es kein Brünigschwinget geben wird», sagt Theo Horat. «Allerdings war auch die Erleichterung spürbar, da die Zeit der Unsicherheit vorüber war und wir Gewissheit hatten, dass der Brünigschwinget in diesem Jahr nicht durchgeführt werden kann.»

Brünigschwinget-Schlussgang 2019: Pirmin Reichmuth (oben) stellt gegen Joel Wicki und wird Festsieger.



Archiv Tamedia/Christian Pfander

Nicht ganz unvorbereitet

Gänzlich unvorbereitet auf eine Absage sei das OK ja nicht gewesen, sagt Horat. So habe man beispielsweise mit dem Billettverkauf noch zugewartet. «Wir wollten nicht unnötig Kosten generieren und haben die Vorarbeiten auf den Schwinget nicht allzu zügig vorangetrieben», erklärt Horat. «Uns reichen sechs Wochen Vorlaufzeit, um für das Fest bereit zu sein.» Zum Zeitpunkt der Absage seien nur die Tribünenteile beim Lieferanten bereits reserviert gewesen.

Uns reichen sechs Wochen Vorlaufzeit. Theo Horat, Vizepräsident OK Brünigschwinget

Brünigschwinget-Funktionär Horat wird mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom OK und den mehr als 200 Helferinnen und Helfern morgen Sonntag nicht im Einsatz stehen. «Ich kann für einmal an einem Geburtstagsfest teilnehmen, an dem ich sonst durch Abwesenheit glänze», sagt der Betriebsleiter der Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG.

Mobilmachung und Seuche

In der 127-jährigen Geschichte des Schwingets ist dieses letztmals im Jahre 1940 ausgefallen. Grund war damals die Generalmobilmachung für den Zweiten Weltkrieg. In den 1920er-Jahren verhinderte die grassierende Maul- und Klauenseuche zweimal die Durchführung des traditionellen Festes.

Und 2021? «Wir freuen uns und hoffen natürlich, alle Schwingerfreunde am 25. Juli auf dem Brünig begrüssen und ein unvergessliches Fest erleben zu können», sagt Theo Horat beim Verlassen des verwaisten Schwinggeländes.