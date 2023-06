Diagnose für Sandro Lauper – Auf die Tränen folgt die Erleichterung Der 26-jährige YB-Spieler hat sich im Cupfinal gegen Lugano eine Meniskusverletzung zugezogen. Der Leidgeprüfte wird verhältnismässig kurz ausfallen. Dominic Wuillemin

Trauriger Cupsieger: Nach dem Final hat Sandro Lauper Tränen in den Augen und die Siegermedaille um den Hals. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Kann ein Verletzungsbefund eine Erleichterung sein? Im Fall von Sandro Lauper ganz bestimmt. Am Dienstag geben die Young Boys bekannt, dass sich der Konolfinger im Cupfinal am Sonntag gegen Lugano am Meniskus verletzt hat. Nur am Meniskus, gilt es in seinem Fall festzuhalten. Der 26-Jährige ist bereits operiert worden und fällt vier bis sechs Wochen aus, er verpasst zwar den Trainingsstart am 23. Juni, sollte aber während der Sommervorbereitung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Einmal aufatmen.

Lauper hat eine lange und leidige Verletzungshistorie, ansonsten würde er kaum mehr für YB spielen, zu talentiert ist er. Nach einer hervorragenden ersten Saison in Bern, während der sich Clubs wie Villarreal und Wolfsburg für ihn zu interessieren begannen, riss Ende Mai 2019 das Kreuzband im rechten Knie, im allerletzten Spiel der Saison. Als er sich zurückgekämpft hatte, riss dieses Band im Frühjahr 2020 erneut. Insgesamt fiel Lauper fast zwei Jahre aus.

Sandro Lauper erleidet am 6. März 2020 in einem Testspiel gegen Kriens einen erneuten Kreuzbandriss. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Damit nicht genug: Durch das vergangene Jahr schleppte er sich. Oft spielte er nur mit Schmerzmitteln, weil ihn nun das linke Knie plagte. Sogar alltägliche Bewegungen wie Absitzen taten ihm weh. Er verpasste die Vorbereitung unter dem damals neuen Trainer Raphael Wicky, weil er sich einer Eigenbluttherapie im Knie unterzog. Irgendwann machten sich wegen einer Fehlbelastung auch die Leiste und der Oberschenkel bemerkbar. Er fiel wieder einmal monatelang aus.

Aber Lauper arbeitete sich zurück. Er wurde im Frühling im defensiven Mittelfeld wieder zur Stütze. Der Cupfinal sollte der Gipfel seines steinigen Aufstiegs sein. Und dann verletzt er sich nach 45 Sekunden, nach einem eigentlich harmlosen Zweikampf mit Renato Steffen verspürt er einen Schmerz im rechten Knie. Ausgerechnet im rechten Knie. Selbst die Gegner haben Mitleid, als Lauper am Boden sitzt und bald signalisiert, dass es für ihn nicht weitergeht. Als er zur Ersatzbank läuft, hat er Tränen in den Augen. Das alles kann doch nicht wahr sein, denkt nicht nur er, sondern viele im ausverkauften Wankdorf. Wieder verletzt er sich im letzten Spiel der Saison, wieder mit Feierlichkeiten und Ferien vor Augen.

Er feiert und weint

Lauper befürchtet das Schlimmste. Als er sich auf in die Kabine macht, wartet seine Freundin am Spielfeldrand, um ihn zu trösten. Eine erste Untersuchung ergibt, dass immerhin das Kreuzband nicht beschädigt sein sollte. Lauper kehrt auf die Ersatzbank zurück, er will sich die Feierlichkeiten nicht entgehen lassen, das MRI im Spital kann warten. Aber er ist sichtbar angefasst, mal lacht er, humpelt den Teamkollegen nach, die vor die Fankurve sprinten, posiert mit dem Meister- und Cuppokal. Dann wieder weint er.

Es gibt dieses Bild von Lauper (siehe ganz oben), wie er nach dem Cupfinal auf der Ersatzbank sitzt, rund um ihn herum, das sieht man nicht, ist der grosse Freudentrubel. Die Fans sind auf dem Kunstrasen, ein Absperrgitter trennt sie von den feiernden YB-Spielern. Lauper hat die Siegermedaille um den Hals und Tränen in den Augen. Die ganze Bandbreite der Gefühle abgedeckt.

Auf seiner Schulter liegt die Hand von Frederic Stulens. Der Physiotherapeut kann erahnen, wie sich Lauper fühlt. Er und viele andere des YB-Betreuerstabs haben miterlebt, wie sich dieser in den vergangenen Jahren immer wieder plagte, sich heranschuftete, während Stunden, Tagen, Monaten. Als Lauper 2020 im Testspiel gegen Kriens den zweiten Kreuzbandriss erlitt, war es Stulens, der dem Trainerteam signalisierte, dass es für den Mittelfeldspieler nicht weitergeht.

Lauper wird die Schinderei am Sonntag im Moment des Sieges durch den Kopf gegangen sein, als er mit Stulens auf der Bank sass. Er wird sich die Sinnfrage gestellt haben. Aber jetzt, da er eine verhältnismässig wenig weitreichende Diagnose erhalten hat, wird er wieder vorausschauen. Einer, der so viel erlebt hat, gibt nicht so schnell auf.

